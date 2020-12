Başkan Yılmaz: “2021, Toroslar’da yatırım yılı olacak” Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yılın son gününde muhtarlarla online toplantıda buluşarak hem yeni yıllarını kutladı hem de taleplerini dinledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yılın son gününde muhtarlarla online toplantıda buluşarak hem yeni yıllarını kutladı hem de taleplerini dinledi. Yılmaz, “2021, Toroslar’da yatırım yılı olacak” dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, muhtarlarla video konferans görüşmesi gerçekleştirerek yeni yıllarını kutladı. Pandemi kuralları göz önünde bulundurularak online yapılan toplantıda, ilçe sınırları içerisindeki 67 mahalle muhtarlığına ihtiyaçlarının karşılanması için ocak ayından itibaren her ay yapılacak olan 500 TL ayni yardım ile ilgili bilgiler de verildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, göreve geldiği günden bugüne kadar Toroslar'da ortak akıl ve istişareye önem veren çalışmalar gerçekleştiren Başkan Yılmaz, ‘çalışma arkadaşlarım’ diye hitap ettiği muhtarların taleplerini tek tek dinleyerek, yeni yılın sağlık ve başarı dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

2020'nin değerlendirildiği ve 2021 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantı, muhtarlar tarafından yoğun ilgi gördü.



“2021 yeni projelerimizi gerçekleştirme yılı olacak”

“2021 yılı Toroslar'da yatırım yılı olacak” diyen Başkan Yılmaz, Toroslar'a en güzel hizmetlerin sunulmasında iş birliğiyle çalışan tüm muhtarlara teşekkür etti. Yılmaz, “2020 yılının son günü. Şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için son derece zor bir yıldı. Bizim için de yoğun bir çalışma dönemiydi. Bu süreçte salgın nedeniyle ne yazık ki yakınlarımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah 2021 yılı güzellikler ve mutluluklar getirir. Biz, her türlü sıkıntıya ve zorluğa hızlı adapte olan bir toplumuz. Diğer ülkelere göre de reflekslerimizin hızlı ve yerinde olduğu görülüyor. İnşallah bu illetten bir an önce kurtuluruz. İlçemizin ihtiyaçlarını büyük oranda çözdük. Yol, asfalt, kaldırım ve parke çalışmalarımızı yaptık. Bu çalışmalarımızı 2021 yılında daha da artırarak devam ettireceğiz. Sürecin doğru yönetilmesi, kontrolü ve yansıtılması önemli. Bu anlamda da yeni yıl, yeni projelerimizi gerçekleştirme yılı olacak. Bütçemizi de bunu göre hazırladık. 2020 yılında hep beraber yaptığınız çalışmalar ve iş birliği için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetleri yine hep beraber gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Mahalle muhtarları da Başkan Yılmaz'a mahallelerine sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, muhtarlıklara her ay verilecek olan ayni yardımın önemli bir destek olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade ettiler.

