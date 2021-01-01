Mersin'de oyuncular 'Radyo Tiyatrosu' ile sanatseverlerle buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de oyuncular 'Radyo Tiyatrosu' ile sanatseverlerle buluşacak

İHA

Mersin'de oyuncular 'Radyo Tiyatrosu' ile sanatseverlerle buluşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının, pandemi nedeniyle ara verdikleri oyunlarını 'Radyo Tiyatrosu' aracılığı ile sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi dönemi dolayısıyla oyunlarına bir süreliğine ara vermek zorunda kalan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, kısıtlamalar ortadan kalkana kadar sanatseverler ile aralarındaki bağı sıcak tutmayı hedefliyor. Tiyatrocular, bu süreçte 'Radyo Tiyatrosu' ile tiyatro severlerin evlerine sesleri ile konuk olacak.
İlk radyo tiyatrosu ölümsüz eser ‘Nutuk’
Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü olan 3 Ocak’ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ eseri ile başlayacak olan 'Radyo Tiyatrosu', toplam 7 oyun ile dinleyicisi ile buluşacak. Nutuk’un önsöz kısmı 3 Ocak’ta dinleyicilerle buluşacak. Birinci söylev bölümlerinde önsöz ile birlikte 5 bölüm, ikinci söylev bölümlerinde de toplam 7 bölüm yer alacak.
Nutuk’un Radyo Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir Belediyesinin spotify adresi olan 'mersin.bel.tr/spotify' adresinde yer alacak. Diğer oyunlar ise hem Mersin Büyükşehir Belediyesinin spotify adresi olan 'mersin.bel.tr/spotify' adresinde hem de Mersin Şehir Tiyatrosu YouTube adresinde yayınlanacak.
“Hiçbir zaman sanatla, tiyatroyla bağımızı koparmıyoruz”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu ve Radyo Tiyatrosu sorumlusu Ceren Özmen, 'Radyo Tiyatrosu’nun içeriği ile ilgili bilgi vererek, “İlk eserimiz Nutuk olacak. 3 Ocak'ta, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde yayınlamaya başlayacağız. Özer Ozankaya’nın düzenlediği bir metin. Aslında bunu birinci söylev ve ikinci söylev olarak bölümlere ayırdık. 3 Ocak'tan itibaren yayınlanmaya başlayacak” dedi. Nutuk’un ardından yayınlanacak olan diğer 6 oyun hakkında da bilgiler veren Özmen, “Şu anda okuma provaları başladı. Hatta şöyle söyleyebilirim; Radyo Tiyatrosu metnine dönüştürmek için çalışmalarımız da bitmek üzere” diye konuştu.
“Hiçbir zaman sanatla, tiyatroyla bağımızı koparmıyoruz”
Pandemi nedeniyle sanatseverlerden uzak kaldıklarını anımsatan Özmen, “Biz o seyircilerimizin şimdi evlerine konuk oluyoruz. Biz hep buradayız demek istiyoruz ve hiçbir zaman sanatla, tiyatroyla bağımızı koparmıyoruz. Onlara bu şekilde ulaşarak, bu sınırlamaların elbette bir gün kalkacağını da umut ederek, o güne kadar aramızdaki bağı sıcak tutmayı hedefliyoruz. Umarım güzel paylaşımlar olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de dezenfeksiyon çalışmaları 10 aydır sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de dezenfeksiyon çalışmaları 10 aydır sürüyor
Mandarinde 2 yeni yerli ve milli çeşit geliştirildi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, enstitüde turunçgil çeşitleri üzerine AR-GE çalışması yürüten araştırmacıların birisi geççi diğeri ise çekirdeksizlik özelliklerine sahip 2 yerli ve milli mandarin çeşidi geliştirdiklerini, bu çeşitleri ise tescile hazırladıklarını söyledi.
YEREL HABERLER Mandarinde 2 yeni yerli ve milli çeşit ...
Tarsus’ta büfede sigara hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta büfede sigara hırsızlığı yapan 2 kişi ...
SMA hastası Yağmur, gen tedavisi için yardım bekliyor
YEREL HABERLER SMA hastası Yağmur, gen tedavisi için yardım bekliyor
Yeni yılı yoğun bakımda karşılayan sağlık çalışanlarından uyarı
YEREL HABERLER Yeni yılı yoğun bakımda karşılayan sağlık ...
Tarsus’ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Tarsus’ta kumar baskını: 9 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta kumar baskını: 9 kişi suçüstü yakalandı
Başkan Yılmaz: “2021, Toroslar’da yatırım yılı olacak” Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yılın son gününde muhtarlarla online toplantıda buluşarak hem yeni yıllarını kutladı hem de taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “2021, Toroslar’da yatırım yılı ...
Mezitli Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara şehir turu
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara şehir ...
Mersin'de yılbaşı öncesi 246 litre sahte etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de yılbaşı öncesi 246 litre sahte etil alkol ...
Yenişehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 883 lira oldu
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin ...
Mersin Emniyet Müdürlüğü Whtsapp ihbar hattı gelecek şikayetleri bekliyor
YEREL HABERLER Mersin Emniyet Müdürlüğü Whtsapp ihbar hattı gelecek ...
Bu proje ile çocuklar yüzme öğreniyor 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında, Mersin'de 2020 yılının son grubunda yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Bu proje ile çocuklar yüzme öğreniyor 'Yüzme Bilmeyen ...
Akkuyu NGS bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar: "Bölgedeki sosyal hareketlilik iyi sonuçlar getirecek"
YEREL HABERLER Akkuyu NGS bölgeyi cazibe merkezi haline ...
Çetinkaya: "Korona paylaşımım yanlış yorumlandı"
YEREL HABERLER Çetinkaya: "Korona paylaşımım yanlış yorumlandı"
Büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma yasağında da sahada olacak
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma yasağında da sahada ...
Kadın üreticilerden kadın cinayetlerine ortak tepki: "Artık yeter"
YEREL HABERLER Kadın üreticilerden kadın cinayetlerine ortak tepki: ...
Silifke’de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Silifke’de sahte içki operasyonu
Andız pekmezine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Andız pekmezine yoğun ilgi
Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay ...
Mersin, 24 yeni ambulansa kavuştu Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin’e tahsis edilen 3’ü yenidoğan olmak üzere 24 ambulans, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi Bahçacı: “Mersin’in ambulans sayısı 122’e yükseldi”
YEREL HABERLER Mersin, 24 yeni ambulansa kavuştu Sağlık Bakanlığı ...
İnşaatta kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İnşaatta kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı
İnşaatta kumar oynarken yakalanan 15 kişiye 68 bin lira ceza
YEREL HABERLER İnşaatta kumar oynarken yakalanan 15 kişiye 68 bin ...
Seçer: “Yasaların kadına şiddeti önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi üyelerinin ziyaretinde, Türkiye’deki kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti
YEREL HABERLER Seçer: “Yasaların kadına şiddeti önleyecek cezai ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X