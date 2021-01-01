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Büfeden sigara çalan 2 kişi yakalandı

DHA

Büfeden sigara çalan 2 kişi yakalandı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir büfeden 125 paket sigara çalan şüpheliler İ.T. (19) ile S.K. (19), polis ekiplerince yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 2 bin 500 lira olan sigaralar, büfe sahibine teslim edildi.
Olay, ilçeye bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde meydana geldi. Kapı kilidini kırarak büfeye giren 2 kişi, piyasa değeri yaklaşık 2 bin 500 lira olan farklı markalardaki 125 paket sigarayı yanlarında getirdiği poşete koyup, kaçtı. Sabah iş yerine gelen büfe sahibi, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İ.T. ile S.K. olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskında yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan sigaralar bulunarak el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sigaralar ise büfe sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-01-01 11:35:55

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