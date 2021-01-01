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Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, 89 kişiyi yasa dışı olarak kumar oynarken suçüstü yakaladı

İHA

Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, 89 kişiyi yasa dışı olarak kumar oynarken suçüstü yakaladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyarılara rağmen kapısı açılmayan binaya kepçeyle duvarı yıkarak giren jandarma ekipleri, 89 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir binada para karşılığı yasa dışı kumar oynandığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, dışarıdaki gözcülerin haber vermesiyle kapıları kilitleyen şahıslar, ekiplerin tüm uyarılarına rağmen binanın kilitli demir kapıları açmadı.
Bina içerisine açılan gizli geçitlerin dışında da önlem alan jandarma ekipleri, içeriye girebilmek için Tarsus Belediyesinden iş makinesi desteği talep etti. Belediyeden temin edilen kepçe marifetiyle duvarı yıkılarak içeriye girilen binada, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı belirlenen 3 şüpheli ile kumar oynadıkları tespit edilen 89 kişi suçüstü yakalandı.
Binada yapılan aramada, kumar oyununda kullanılan 8 bin 835 adet pul, 2 adet projektör ve bir adet ses yayın cihazı ele geçirildi. Kumar oynayan şüphelilere 'Kabahatler Kanunu' gereği 109 bin 25 TL, Covid19 tedbirlerini ihlalden 321 bin 300 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Kumar oynatan 3 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kumar oynandığı tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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