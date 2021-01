Başkan Seçer: “Metronun maliyetini 6 ayda bir ödemek koşuluyla 11 yıla yayacağız”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro projesiyle ilgili eleştirilere yanıt vererek, “Gönül isterdi ki hemzemin yapalım. Topografya ya da kentin imarı, yapılaşma buna müsait olsaydı, Altyapı Genel Müdürlüğü de buna onay verseydi elbette yer üstünde getirirdik. Bu, daha önceki belediyenin de benim de tercihim değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bünyesinde bu çalışmalar yürütülüyor. Ödemesini 6 ayda bir ödemek koşuluyla 11 yıla yayacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 2021 yılının ilk gününde Kanal 33 televizyonunun canlı yayınında “Ahmet Özdemir ile Gündem” programına konuk oldu. 2020’de yaptıkları çalışmaları ve yeni yıl projelerini anlatan Seçer, 2021’in sevgi ve iyileşme yılı ile birlikte Mersin’de atılım yılı olacağını vurguladı.



“Bu, suni bir gündem”

Son günlerde Büyükşehir Belediyesinin yeni yıl ikram paketi ile ilgili yapılan tartışmaları değerlendiren Seçer, “Bu gündem değil, suni bir gündem. Biz Mersin halkına umut olarak geldik. Mersin halkına önemli işler yapacağımızın sözünü verdik. Gecemizi gündüzümüze katacağımızı, Mersin halkının bir kuruşunu ziyan etmeyeceğimizi, onların haklarını koruyacağımızı, temiz bir çevre oluşturacağımızı, refah toplumu olması için bütün gayreti göstereceğimizi söyledik. Bunu ben gündem olarak kabul etmiyorum. Pandemi sürecinde fakir fukara, dükkanı kapalı esnaf, çiftçi, üretici, Anamur'un, Çamlıyayla'nın, Tarsus'un, Şevket Sümer’in, Çay, Çilek’in, Fahrettin Paşa'nın ya da Ulaş Mahallesinin sorunlarını konuşmamız lazım. Dolayısıyla gündemimize dönelim, küçük işlerle zamanınızı yitirmeyelim” diye konuştu.

Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere tüm Mersinliler için yürüttükleri sosyal hizmetleri anlatan Seçer, ‘Mahalle Mutfakları’ ve ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projelerinin hizmet ağının genişletildiğini, çocuklara süt dağıtımının artırılarak devam ettirildiğini, yoksul vatandaşlara Halk Kart ve gıda yardımı, esnafa ise önlem paketleri gibi birçok destek ile Mersin’e ve Mersinlilere hizmet etmeye çalıştıklarını aktardı.

Eğitimde fırsat eşitliği adına yaptıkları çalışmaları da anlatan Seçer, öğrenim yardımlarının bin 250 TL’den bin 400 TL’ye çıkarıldığını, 2024 yılına kadar öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerinden 1 TL olarak yararlanmaya devam edeceklerini söyledi.



“Çukurova Bölgesel Havalimanını çok önemsiyorum”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Seçer, 2 ilin demografik yapı bakımından birbirine benzediğini aktardı. Gelir adaletsizliğinde Adana’nın birinci, Mersin’in ise 2’nci sırada yer aldığını söyleyen Seçer, Mersin’in limanıyla, lojistiğiyle, coğrafyasıyla, tarımıyla, sanayisiyle çok değerli bir kent olduğunu da vurguladı. Seçer, Mersin’in gelecek vaat ettiğini ve özellikle önemli yatırımlar gerçekleştiği zaman bunun daha da kolaylaşacağını dile getirerek, bu konuda Çukurova Bölgesel Havalimanını çok önemsediğini kaydetti. Seçer, “Çok da uzadı. Çok da gecikti. Umut ediyorum, son ihalesi yapıldı, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı, kısa sürede hizmete açılır. Çok önemli katkı yapacak. Dünyanın her tarafından yatırımcı ya da hangi amaçla olursa olsun Mersin'e seyahat edecek dünya vatandaşlarının gelmesi Mersin’in değerine değer katacak” ifadelerini kullandı.



“2021 sonuna doğru Hal Kavşağını başlatacağız”

Yol yapım ve bakım çalışmalarına dair de konuşan Başkan Seçer, amaçlarının yalnızca yol yapmak değil, kaliteli yol yapmak olduğunu belirtti. Yol çalışmalarında muhtarların taleplerini geri çevirmemeye çalıştıklarını da dile getiren Seçer, “Yol asfalt birimlerini çok güçlendirdik. Bizde kalem efendisi yok. Yol asfalt daire başkanı, müdürü sahada. Hepsinin emeğine sağlık, tüm çalışanlarımızın. 2021 Ocak ayı sonuna doğru Forum Katlı Kavşağı bitirilecek. Haziran gibi Göçmen Kavşağı başlıyor. 2021 sonuna doğru da Hal Kavşağını başlatacağız. Bize gelen bilgilerde Karayolları, Ulaştırma Bakanlığı'nın uhdesinde Akbelen Katlı Kavşağı 2021 yatırım programına alınmış. Umut ediyorum Karayolları da orayı yaparsa 2. çevre yolunu Hal Kavşağından Mezitli'ye kadar, Üniversite Caddesine kadar, hatta daha ileriki batı istikametinin olduğu bölgelere kadar durmaksızın araçlarımızın rahatça seyahat edebileceği bir koridor haline getirmiş olacağız. Bunun yanında Gazi Mustafa kemal Bulvarı üzerindeki Karayolları ve hastane kavşakları bölgesi derece yoğun bir yer. Orada bizim projeksiyonumuz da var. Bunların tamamı 2023 sonuna kadar tamamlamayı planladığımız katlı kavşak çalışmalarımız. 2. çevre yolunu bir an önce rahatlatmak istiyoruz, çünkü Metro projesini başlatıyoruz” şeklinde konuştu.



“Metro bir medeniyet projesi, bir sosyal proje”

Metro projesinin ön yeterlilik ihalesinin tamamladığını ve 29 Ocak’ta inşaat ihalesi için ön yeterliliği olan firmaların teklif vereceğini hatırlatan Seçer, “Yasal süreçler, itirazlar, birçoğu beklemek zorunda olduğumuz süreçler olacak. Umut ediyorum bizim çok zamanımızı alacak olumsuz gelişmeler olmaz. Yoksa proje hayata geçirilecek şekilde zaten hazırlanmış. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğünden onaylanmış. Cumhurbaşkanının 2019'un Kasım’ında yatırım programına aldığı bir konu” diye konuştu.

Seçer, metro projesinin sadece 13,4 kilometrelik bir etapla bitmediğini, 4 merkez ilçeyi birbirine bağlayacak raylı çalışmanın yürütüleceğini kaydederek, “Akdeniz'i Mezitli ile Yenişehir'i Toroslar ile bütün bölge insanlarını raylı sistemle bir araya getirmek istiyoruz. Onun için sadece bir toplu taşıma ya da trafik problemini çözecek bir proje olarak görmüyorum. Bir medeniyet projesi, bir sosyal proje. Onun için ikinci etabı 8,9 kilometre, hemzemin, 6 istasyon ile Siteler’den başlayıp Kurdali, Çağdaşkent, Mersinli Ahmet Caddesi, Şehir Hastanesi ve son olarak Otogar’da neticelendireceğiz” dedi.

Yer altı projesinin hemzemin sisteminden daha maliyetli olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Seçer, şunları söyledi:

“Efendim Mersin bu borcun altına nasıl girecek? Gönül isterdi ki hemzemin yapalım. Topografya ya da kentin imarı, yapılaşma buna müsait olsaydı, Altyapı Genel Müdürlüğü de buna onay verseydi, elbette yer üstünde getirirdik. Yani benim kilometre olarak bunu farazi söylüyorum 40 birim harcayacağım bir bedel eğer yer üstüne çıktığımda 10 birime düşüyorsa düz bir mantık neyi yapmayı ister, 10 birimlik bir maliyeti. Ama imkanlar el vermediği için doğu, batı arasındaki 13,4 kilometreyi yer altında getirme ihtiyacı doğmuş. Bu belediyenin tercihi olmamış, daha önceki belediyenin de benim de tercihim değil. Ama Ulaştırma Bakanlığının bünyesinde bu çalışmalar yürütülüyor. Yani siz raylı sistemler projesi yaptığınız zaman ‘ben bu projeyi yaptım’ deyip, gidip yapamıyorsunuz. Ulaştırma Bakanlığı var, gideceksiniz ona müracaat edeceksiniz. Bakacaklar, onun üzerinde çalışacaklar, zemin etüdü isteyecekler, proje konusunda bilgileri alacaklar, rakamları alacaklar. Ulaşım Master Planı var, saat, yolcu kapasitesi var.”



“6 ayda bir ödemek koşuluyla 11 yıla yayacağız”

Metro da dahil olmak üzere tüm raylı sistemlerin aynı şekilde raylı sistem olarak adlandırıldığını da belirten Seçer, “15 bin yolcu kapasitesine sahip, saatte aynı yönde eğer bir güzergahınız varsa tramvay olabilir diyor. 15 ile 30 bin arasında yolcu kapasiteniz varsa hafif raylı sistem olur diyor. Ama 30 binin üzerine çıkıyorsanız, bunun adı metro olur diyor. Ray aynı aslında baktığın zaman. Sadece vagon tipleri değişiyor. Yani insanlar bu konuda teknik olarak yeterli bilgiye sahip olduktan sonra yorum yapmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Metro maliyetinin ödenmesine dair Seçer, “6 ayda bir ödemek koşuluyla 11 yıla yayacağız. Dolayısıyla biz bunların tabii ki hesaplamalarını yaptık. Senaryoları değerlendirdik” dedi.



“Otobüsler için 2 yıl ödemesiz, 8 yıl ödemeli bir kredi bulduk”

Vatandaşların katılımı ile çevre dostu otobüslerin renginin sarı olarak belirlendiğini ve bu araçlara ‘limon’ demeyi tercih ettiğini söyleyen Seçer, “Artık Mersin'de toplu taşıma araçlarının adı limon, çünkü bizim çok değerli bir ürünümüz. 9'u körüklü otobüs, diğeri 12 metrelik standart otobüsler 63 adedi. Yalnız bununla kalmıyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanının imzasında 22 milyon Euro’luk bir EBRD kredisi. Hibe 5 milyon Euro. Yani 22 milyon Euro alacağız, bunun 5 milyon Euro’su hibe edilecek bize. 2 yıl ödemesiz, 8 yıl ödemeli bir kredi bulduk. Çok uygun bir kredi. 100, 110, 120 fiyatlarına göre tahminen otobüs satın alacağız. Bunlar doğalgazlı, çevreye duyarlı, yeşil dostu, onun için EBRD kredi veriyor. Bizim kendi bütçemizle aldığımız 73 otobüs de aynı; 19 Mayıs'a kadar bize teslim edilecek olan, buradan da Mersinli hemşerilerime otobüslerin bize teslim tarihini de vermiş olayım. İstersek 19 Mayıs'ta tamamını birden bize teslim edecekler, üretime göre. Rengi sarı beyaz olacak, onları da belirledik. Bu yılın ikinci yarısında da EBRD kredisi ile alacağımız tabii ki Cumhurbaşkanlığından ya da Hazine ve Maliye Bakanlığından herhangi bir engelle karşılaşmazsak, onların onayı son derece önemli. Biz detayları kendilerine gönderdik. Onların destekleriyle EBRD kredimizi alacağız. Her belediyeye vermiyor bu banka. Bunun da önemli bir çalışma olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Metraj olarak imkan sunan her caddeye bisiklet yolu yapacağız”

Kent genelinde yapımı süren bisiklet yollarına ilişkin açıklamalar yapan Başkan Seçer, “Bisiklet yolunda artık temel bir prensip olarak şuna karar verdik; Anamur'da, Bozyazı'da, Tarsus'ta, merkezde her neredeyse bize ait caddelerde yapacağımız yeni çalışmalarda zaten olacak, yani yeni açtığımız bulvarlarda olacak. Ama iyileştirme çalışmaları yaptığımız yerlerde de metraj olarak imkan sunan her caddeye bisiklet yolu yapacağız” dedi.

