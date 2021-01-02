Tarsus'ta 150 bin dönüm bağda budama sürüyor

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)TÜRKİYE'nin en erkenci üzümlerinin yetiştiği Mersin'in Tarsus ilçesinde toplam 150 bin dönüm bağda budama işlemi devam ediyor.
Tarsus'taki üzüm bağlarında aralık ayı başlarında başlayan budama işlemleri sürüyor. Yaklaşık 150 bin dönüm üzüm bağı bulunan ilçede, Tarsus Beyazı, Tarsus Çekirdeksiz, Alfansu, İlkeren, Viktorya, Prima Biricik, Retkulup gibi üzüm çeşitleri yetiştiriyor. Ayrıca bağlardan yılda 15 bin ton sarmalık salamura yaprağı elde ediliyor. Budama işleminin ocak ayının sonuna kadar süreceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-01-02 12:04:12
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