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Fedakar üreticiler, pandemide mutfaklar için domates topluyor Mutfakların vazgeçilmezi domates, fedakar üreticiler tarafından talep miktarına göre toplanıyor

İHA

Fedakar üreticiler, pandemide mutfaklar için domates topluyor Mutfakların vazgeçilmezi domates, fedakar üreticiler tarafından talep miktarına göre toplanıyor

Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında 2021'in ilk 3 günü için getirilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Tedarik zincirinin aksamaması için tarım sektörünün fedakar çalışanları ise çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Yılda 1 milyon ton domates üretimi yapılan Mersin'de, üretimin yaklaşık 600 bin tonunun gerçekleştiği Erdemli ilçesinde üreticiler piyasaların ihtiyacı olan domatesi karşılamanın çabası içinde.
Arslan ailesi eylül ayında yetiştirmeye başladıkları mutfakların vazgeçilmezi domatesleri talep miktarınca hasat ediyor.
Üreticilerden Fatma Arslan, "Pandemi döneminde bağımızda bahçemizde çalışıyoruz. Ülkemiz için kendimiz için fedakarlık yapıyoruz. İnsanlar evde kalsın diye fedakarlığa devam ediyoruz" dedi.
Ali İhsan Arslan ise, "Eylül ayında başladığımız domates üretimimize ocak ayında da devam ediyoruz. Pandemi sürecinde üretim ve tüketimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sağlıklı bir şekilde ürettiğimiz ürünleri insanlarda sağlıklı bir şekilde tüketebilir" diye konuştu.
Açıkta ve serada olmak üzere 12 ay domates üretilebilen erdemli İlçesinde yılın ilk günlerinde domatesin kilo fiyatı ise 3 ila 3.5 liradan alıcı buluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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