Tarsus'ta kumara mahalleli tepkisi: Yenice'nin adını lekeliyorlar

Can ÇELİK-Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde jandarmanın baskın yaptığı ve 89 kişinin sosyal mesafe kuralına uyarak, kumar oynarken suçüstü yakalandığı binanın bulunduğu mahallenin sakini Abdülkadir Çevik, söz konusu yerin polis kontrol noktasına 250 metre mesafe olduğunu belirtti. Çevik, "Bu insanlar hiç utanmadan Yenice´nin adını lekeliyorlar. Yıllardır kaçıncı kez yakalandılar, 430 bin lira ceza yemişler ama akıllanmazlar" dedi.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde Yenice Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, bina önüne gözcü konulduğunu ve tüm girişlerin kapatıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri bunun üzerine kapıların açılması yönünde uyarıda bulundu ancak güvenlik güçlerinin çağrısına uyulmadı. Tarsus Belediyesi´nden talep edilen iş makinesi ile binanın bir duvarı yıkılarak içeri girildi. Gizli geçitlerin açıldığı binanın konferans salonu benzeri geniş bir alan olduğu ve içerideki 89 kişinin kumar oynadığı tespit edilirken, şüphelilerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak maskeleri ile oturdukları, her masaya dezenfektan konulduğu görüldü. Ekipler, şüphelilere kumar oynamak suçundan 109 bin 25 TL, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için de 321 bin 300 TL olmak üzere toplam 430 bin 325 TL para cezası uyguladı. Yapılan aramalarda, 8 bin 835 pul ele geçirildi. Öte yandan kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mekan, belediye ekiplerince mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

`MAŞALLAH, SOSYAL MESAFEYE UYARAK OYNAMIŞLAR´

Yaklaşık 6 senedir söz konusu binada zaman zaman kumar oynatıldığını dile getiren Yenice Mahallesi sakinlerinden Abdülkadir Çevik, jandarmanın daha önce bu binaya giden arka yolları kapattığını buna rağmen söz konusu kişilerin bir şekilde kumar oynatmaya devam ettiğini söyledi. Mahalleli olarak bu durumdan çok rahatsız olduklarını kaydeden Çevik, gerekenin yapılacağını umduklarını belirtti. Polis ve jandarmanın daha önce birçok kez burada baskınlar yaptığını dile getiren Çevik, "Bunlar aslen Adana´dan geliyorlar. Orada polisin yaptığı baskınlara dayanamayıp Yenice´ye gelmişler. Allah jandarma ve polisten razı olsun. Bunlara birçok kez baskın yaptı. Fakat bunlar utanmadan bir süre sonra devam ediyor. En son operasyonda jandarma arka kapıdan giriş yaptı fakat kumar oynatılan bölümün kapısını korkudan açmadılar. Ekipler oranın duvarını kırıp içeri girince içerideki manzarayı gördü. Maşallah sosyal mesafeye uygun ve masalara dezenfektan koyarak büyük bir kumar oynuyorlar. 430 bin liradan fazla ceza yemişler. Bu binanın az ilerisinde polis uygulama noktası var. Bu insanların cesaretine diyecek laf yok. Polislerin denetimde olmasından faydalanıp kumara devam ediyorlar. Bu kişiler akıllanmazlar bir süre sonra devam ederler" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Can ÇELİK

2021-01-02 14:46:43



