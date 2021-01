Seçer: "Ülke için, halk için, hizmet için geldik" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarım ve hayvancılığa destek devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, parayı ekonomik, akılcı bir şekilde kullanmak istediklerini, bu kapsamda 21 ayda çok önemli işler yaptıklarını belirterek, "Biz bu ülke için geldik, bu halk için geldik, hizmet için geldik. Çamur at izi kalsın zihniyeti, gereksiz polemiklerle kentin zamanını alma, kentin enerjisini almak, bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz hizmet etmek" dedi.

Seçer, katıldığı bir televizyon programında, 2020 yılında hayata geçirdikleri çalışmaları ve 2021 projelerini anlattı. Pandemide önemi bir kez daha ortaya çıkan tarıma ilişkin gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Seçer, sadece bitkisel üretim değil hayvancılık için de yeni projeler geliştirdiklerini söyledi. ‘Haydi gel köyümüze destek verelim’ projesinin bu yönde hayata geçirilen 5 yıllık önemli bir proje olduğunu belirten Seçer, “60 ailemize toplamda bin 500 hayvan dağıttık. Bunlar damızlık hayvanlar, çok önemsiyorum bu projeyi. 5 yıl sonunda Mersin’e bu bölge dokusuna uygun 7 bin 500 damızlık popülasyon katılmış olacak” ifadelerini kullandı.

“Kaz üretimini Mersin’de geliştirmek istiyoruz”

Yeni bir hayvancılık projesini daha hayata geçirmek istediklerini anlatan Seçer, “Kaz üretimini Mersin’de geliştirmek istiyoruz. Bu yıl için 100 aileye 100 kaz projesi başlattık. Çeşitler de seçildi, bölgeye uygun, randıman verebilen. Bunun üretiminden pazarlanmasına kadar her türlü çalışmayı yaptı arkadaşlarımız. Bu 3 yıllık bir proje olacak. Şimdilik her yıl yine 100 aileye bunun dağıtımını yapacağız ve takip edeceğiz. Ardından da bunların alımını gerçekleştirip pazarlamasını yapacağız. Bütün bu çalışmalar hayvancılık adına bölgede kanatlı, küçükbaş, büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi bakımından önemli. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerini de unutmadık. 2020 yılı içerisinde tohum desteği verdik, yemlik bitki tohum desteği. 2021 yılı içerisinde de yine büyükbaş hayvan üreticilerine kaba yem desteği sağlayacağız. Hayvancılığı bu bölgede geliştirme adına belediyemizin üzerine düşen görevleri yerine getireceğiz” diye konuştu.

“Tarım bizim için önemli”

Fide ve fidan dağıtımlarının devam edeceğini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "2020 yılında avakado, nergis soğanı, incir fidanı, zeytin fidanı, lavanta fidesi bunların dağıtımını gerçekleştirdik. 2021’de de bunlar devam ediyor. Kekik, nane, biberiye gibi yine tıbbi aromatik bazı bitkileri de ilave edeceğiz. 2021 yılı için mango, ejder meyvesi, papaya, goji beryy ve diğer tropikal meyvelerin çalışmalarını yaptık. Bu yıl bunların dağıtımını da gerçekleştireceğiz. Yerel ürünlerimize de sahip çıkıyoruz. Silifke Balandız’da sarı buğday üretimini yapmıştık. Ata tohumu ürününü aldı Mersinden Kadın Kooperatifi. Bunları değerlendirdiler, bulgur yaptılar, gerçekten yok satıyor. Tabi ki, böyle atalık tohumlara, kimyasal kullanılmadan yapılan temiz üretimlere ilgi var. Bu yıl da Gülnar’da ata tohum çalışmalarımız nohut da olacak. Seracılarımızı unutmuyoruz. Daha yoğun olan Kazanlı, Adanalıoğlu, Karacailyas bu bölgelerde sera üretiminin olduğu bölgelerde sera naylonu desteğimiz olacak. Tabi bunlar küçük çiftçi. Bizim hedef kitlemiz aile çiftçileri, küçük çiftçiler, yoksul çiftçiler o da üç yıllık bir proje olacak. Domates üreticileri için de sera ipi dağıtımı desteğimiz olacak. Tarım bizim için önemli.”

“Hal gelirimiz 32 milyon 288 bin liraya çıktı”

Yaptıkları çalışmalar ve etkin denetimlerle hal gelirlerinde ciddi bir artış sağladıklarına da değinen Başkan Seçer, “2018’de yani bizim dönemimizden önce bir yıllık hal gelirimiz 13 milyon 724 bin TL. 2019 bizim yönetimle beraber bu rakam 19 milyon 990’a çıkmış. 2020 sonu 31 Aralık itibari ile 32 milyon 288 bin TL’ye çıkmış. Burada adaletsizliği, giriş çıkışları kontrol altına alıyorsunuz. Bunu yaparken hallere de en iyi fiziksel koşulları sağlamak zorundayız. Temiz olması lazım, kullanılabilir olması lazım. Orada hal esnafının taleplerine belediyemizin kulak vermesi lazım, onlara rahat bir çalışma ortamı sağlamamız lazım. Bunları da yapıyoruz. İyi bir iletişimimiz var. Hem Mersin Toptancı Hali ile hem de Tarsus ile. Bunlar önemli iki halimiz. Anamur son derece önemli, Bozyazı önemli. Çok önemli katma değeri yüksek ürünler yetişiyor. Bunların satış bedelleri, yüksek vergi gelirleri, Erdemli ve Silifke yine böyle. Erdemli’de yarım kalan bir hal kompleksi var. Orada bir arsa sorunu vardı, Erdemli Belediyesi ile mutabakatı sağladık. İşlemler de bitti. Önümüzdeki bir hafta, on gün içerisinde yarım kalan inşaatın ihalesine çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Çevreyi kirletenlere çok yüksek cezalar kesiyoruz”

Seçer, Bozyazı’da Anamur’u ve Aydıncık’ı da ilgilendiren düzenli katı atık depolama alanı oluşturmak için uzun vadeli bir proje arayışı içerisinde olduklarını ve bunun da ilk adımlarını attıklarını belirterek, “Pandemi ve diğer bürokratik gecikmeler, sıkıntılar işimizi engelledi. Umut ediyorum kısa süre içerisinde de bunu çözeceğiz. Çevrede, deniz kirliliği ile ilgili bizim koordinatlarımız içerisinde bizim de denetim alanlarımız sınırlı. Çevre Bakanlığı’na 'bölgenin tamamının denetimini bize verin' dedik. Limandan dolayı çok sayıda gemi geliyor, çevreyi kirletiyor, bir sıkı denetim yapalım ki, kendi koordinatlarımız içerisinde çok sıkı denetim yapıyoruz. Çok yüksek cezalar kesiyoruz. Herhalde 50 milyona yaklaştı. Bu işimizi ciddi yaptığımızı gösteren bir durum” dedi. MESKİ’nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında da bilgiler veren Seçer, şu an toplamda 31 noktada aktif çalışma yürütüldüğünü söyledi.

“Bizim işimiz hizmet etmek”

Parayı ekonomik, akılcı bir şekilde kullanmak istediklerini söyleyen Seçer, 21 ayda çok önemli işler yaptıklarını belirtti. Seçer, “Bir taraftan engellerle mücadele, bir taraftan pandemi ile mücadele, bir taraftan da şehrin taleplerini karşılama mücadelesi. İyi niyetle çalıştık. Bizim için hafta sonu, gece gündüz ayrımı yok. Bizim kafamızın arkasında bir şey yok. Bizden kimse yolsuzluk, tüyü bitmemiş yetimin hakkına tenezzül etme gibi bir beklenti içerisinde, böyle kenarda ağzını açıp beklemesin. Onlar avuçlarını yalarlar. Biz bu ülke için geldik, bu halk için geldik, hizmet için geldik. Çamur at izi kalsın zihniyeti, gereksiz polemiklerle kentin zamanını alma, kentin enerjisini almak, bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz hizmet etmek” şeklinde konuştu.

“Bürokraside işlerimiz ağır yürüyor”

MESKİ’ye borçlanma yetkisi alındığını fakat teminat mektubu alamadığı için borçlanmadan faydalanamadığını ifade eden Seçer, şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz dönem MESKİ’ye borçlanma vermediler hatırlayın. Ben meclise tekrar getirdim, ısrar kararı aldım. Cumhur İttifakı 40’ı bulamadı ve ben borçlanmayı geçirdim ama borçlanmadan faydalanamadım. Bir banka teminat mektubu olmadan bana küçük bir miktar kredi açtı ama diğerleri İller Bankası’ndan benden teminat mektubu istedi. Şu ana kadar alamadım. Yani burayı aşıyorsunuz, meclisi aşıyorsunuz devletin kurumunu aşamıyorsunuz. Öbür tarafta işler yürümüyor ama bunlar bizi bıktırmayacak. Tamam kenti germeyelim, iyi olalım hay hay, hiçbir lafımız yok ama bir uçtan da işlerimiz süratle gitsin. Bürokrasi bize yardımcı olsun. Ben teminat mektubunu kimin için istiyorum, bir yerden bir kredi istiyorsam kimin için istiyorum? Borçlanma istiyorsam kimin için istiyorum, bu kent için bu kente hizmet için.”

