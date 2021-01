Mezitli’de çöpler kaynağında ayrıştırılıyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde çöplerin kaynağında ayrıştırılıp geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla pilot proje başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her geçen gün artan çöp sorununun önüne geçilmesi ve bu çöplerin yeniden ekonomik katkıya dönüşmesi amacıyla başlatılan projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çöpleri daha evdeyken cam, kağıt, metal gibi dönüştürülebilir olanların ayrıştırılarak farklı poşetlere atılması amaçlanan proje ile farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. ‘Gelecek için sizler de harekete geçin’ projesiyle evsel atıkların yüzde 70 oranında geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.

Evsel atığın azaltılması, yeniden kullanılması, türüne göre ayrıştırılıp biriktirilmesi, toplanması, geri dönüşümü gibi konuların kentlerin gelişmişliğinin en önemli göstergesi olduğuna dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’de pilot olarak başlatılan projenin kısa sürede başarıya ulaşacağını ifade etti. Çevre ve doğa konusunda son derece duyarlı olan Mezitli’de çöp denilen evsel atıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Tarhan, “Geri dönüşüm zincirinin en önemli halkası evlerden çıkan ambalaj atıklarının, kaliteli bir şekilde ayrı olarak toplanmasıdır. Daha önce okullarımızda ve sitelerimizde başladığımız atığın kaynağında ayrıştırılmasından artık pilot uygulamaya geçtik” dedi. Toplumsal bir bilinç oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Bu kapsamda evsel atıkları kağıt, cam, metal gibi gruplarda ayrıştırarak dönüşüm sistemine dahil etmeyi amaçlıyoruz. Özellikle dönüştürülebilir atıklarının temiz bir şekilde, organik atıklardan ayrı olarak toplanması, çok daha kaliteli bir toplama sistemi oluşturulmasını sağlayacağından temizlik işleri personellerimizin de yükünü önemli ölçüde azaltacaktır” diye konuştu.

Mezitlilileri geri dönüşüme katkı sağlamaya davet eden Tarhan, vatandaşların bu kapsamda yapabileceklerini şöyle sıraladı; “Yapılması gerekenler oldukça basit. Ambalaj atıklarımızı evde ayrı toplayarak, çöp ve atık miktarını azaltabilir böylece hava su ve toprak kirliliğini önleyebiliriz. Geri dönüşüme vereceğimiz her destek ile atık malzemelerden yeni hammadde üretilmesini sağlayarak daha az enerji kullanılmasını sağlayabiliriz. Özellikle ofislerde müsvette kağıt kullanımını en aza indirerek, sınırlı olan doğal kaynaklarımızı koruyabiliriz. Kullanımını tamamladığımız ambalajlarımızı, başka bir amaç için tekrar kullanabiliriz. Örneğin, güzelce temizlediğimiz konserve kutusunu süsleyip kalemlik olarak kullanabiliriz. Elektronik atıkları bu amaçla oluşturulan çöp konteynerlerine atabilirsiniz. Artıklarının geri dönüşüme dahil edilmesi konusunda, bu sosyal sorumluluk kabul ederek çevremizdekileri bilinçlendirebiliriz. Her alanda örnek olan Mezitli halkının bu kaynağında geri dönüşüm projesini de kısa sürede toplumsal bilinç haline getireceğinden hiçbir kuşkum yok."

