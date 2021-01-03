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Başkan Yılmaz, ‘Bozkurtlu paranın’ orijinalini Altınok'a taktim etti

İHA

Başkan Yılmaz, ‘Bozkurtlu paranın’ orijinalini Altınok'a taktim etti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, milli mücadele döneminde Silifke’den Toroslar’a yapılan nakdi yardıma istinaden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927’de bastırdığı ‘Bozkurtlu paranın’ orijinalini Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok’a takdim etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümde Silifke Belediyesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
Yılmaz yaptığı ziyarette, milli mücadele döneminde Silifke’den Toroslar’a yapılan 1350 liralık nakdi yardıma istinaden, 1927’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bastırılan 'Bozkurtlu paranın' orijinalini, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok’a takdim ederek, ahde vefa örneği sergiledi.
“Kuvayi Milliye ruhunu hep canlı tutacağız”
“Atalarımıza olan minnet borcumuz asla ödenmez” diyen Başkan Yılmaz, milli mücadele döneminde Silifke'den Toroslar'a gönderilen nakdi yardımın vatan sevgisi ve bayrak aşkının en büyük örneği olduğunu söyledi. Ortak değerin Mersin olduğunu belirten Başkan Yılmaz, milli mücadele döneminde emeği geçen tüm kahramanları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını kaydederek, “1 Haziran 1920’de Kuvayi Milliye hareketinin başladığı gün Toroslar’a ilk nakdi yardım Silifke’den gelmiş. Bin 350 lira olarak gelen yardım ile silah ve mühimmat temin edilmiş. Omuz omuza verilen bu mücadele ile tarihe altın harflerle yazılan bir zafer kazanıldı. Biz de bunu hatırlatmak ve o zamanki ruhu canlı tutmak istedik. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Harf İnkılâbından önce bastırttığı bozkurtlu paranın orijinalini Silifke Belediye Başkanlığımıza takdim ediyoruz. 99 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşini ilelebet taze tutacağız. Zaferimiz kutlu olsun” dedi.
“Silifkemiz, geçmişte olduğu gibi her zaman üzerine düşeni yapacaktır”
Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok da Başkan Yılmaz’ın bu anlamlı ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, “Teşekkür ederiz. Türk milleti her zaman asil ve büyük bir millettir. O dönemde atalarımız sağ olsunlar üzerlerine düşen görevi yapmışlar. Bugün olsa Silifke ve Toroslar halkı yine aynısını yapar. Bu düşünceniz bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı. Bunu sizden Silifkeli hemşehrilerim adına alıp belediyemizin en güzel yerinde muhafaza edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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