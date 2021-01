111 yaşındaki Ali Rıza dededen korona uyarısı 9 çocuk 40 torun sahibi Ali Rıza Can, vatandaşlara dengeli beslenmelerini, maske mesafe hijyen kurallarına uymalarını istedi

Mersin’in Silifke ilçesinde 111 yaşına giren 9 çocuk 40 torun sahibi Ali Rıza Can, vatandaşlara korona virüs uyarısında bulunarak maske, mesafe ve hijyene önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Işıklı Mahallesinde ikamet eden ve 111 yaşında olmasına rağmen yürüyüp kendi işlerini halledebilen Ali Rıza Can, korona virüs nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Çocukluk döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ü gören Ali Rıza Can maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara sitemde bulundu.

“Korona virüsü yenebilmemiz için kabiliyetli doktorlara ihtiyaç var” diyen Ali Rıza Can, “Bu yaşıma kadar en çok tereyağı yedim. Süt içtim. Yoğurt yedim, kavurma yedim. Bu hastalıktan kurtulmak için dikkatli olmalıyız tedbirli hareket etmeliyiz. Maske takmayanlar resmen kör. Maskenizi takın. Başka yolu yok” dedi.

Ali Rıza Can’ın oğlu Zafer Can ise, “Babam 9 çocuk 40 torun sahibidir. Kendi işini kendisi görür. Babam dengeli beslenin diyor. 111 yaşında maske takıyor. Valisi, kaymakam, muhtarı olarak bizler bazı vatandaşlara maske taktıramıyoruz. Sağlık çalışanlarımız bizler için uğraşıyor” diye konuştu.

