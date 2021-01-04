MESKİ, 42 kamyonet satın aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ, 42 kamyonet satın aldı

İHA

MESKİ, 42 kamyonet satın aldı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde 31 noktada sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini ekliyor. MESKİ, satın aldığı 42 kamyonet ile araç filosunu hem gençleştirerek hem de genişleterek çalışmalarını aralıksız ve zamanında gerçekleştiriyor.
Türkiye’nin en geniş araç filosuna sahip su ve kanalizasyon idarelerinden biri olan MESKİ, 20192024 Stratejik Planı’nda da sahip olduğu araç ve iş makinalarında verimliliğin artırılmasını hedefledi. Bu doğrultuda iş makinası ve taşıt parkı modernizasyonu faaliyetini gerçekleştiren MESKİ, 42 adet yeni kamyonet alımını gerçekleştirdi.
Yeni alınan araçlar, Mersin’in merkezi ve tüm ilçelerinde aktif olarak kullanılacak. Yeni araçlar sayesinde MESKİ hizmet alanındaki en uzak noktalara gereken ikmali daha kolay ve kısa sürede yapabilecek. Yakıt tasarruflu ve çevre dostu olarak alınan yeni araçlar ile hem ekonomik anlamda hem de hizmet bakımından birçok noktaya kısa sürede müdahale edilmesi kolaylaşacak. İhtiyaca göre alınan yeni kamyonetler, yapılan altyapı çalışmaları sırasında trafik akışına engel olmadan kolayca gerekli ekipman ve malzeme teminini gerçekleştirecek.
Konuyla ilgili MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yeni teknoloji ile üretilen ve Avrupa Birliği’nin belirlediği motor sınıfları ve Euro 6 normlarına uygun olarak çevreye daha faydalı olan araçlar filomuza kazandırılmaktadır. Filomuza katılan daha konforlu, kullanışlı ve manevra kabiliyeti yüksek yeni araçlar ile yakıt tasarrufu sağlanarak, kurumumuza ekonomik olarak büyük katkı sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın taleplerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalara kısa sürede müdahale imkanı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seçer: "Büyükşehir'in 70 noktada inşaat ve şantiyesi var"
YEREL HABERLER Seçer: "Büyükşehir'in 70 noktada inşaat ve şantiyesi ...
111 yaşındaki Ali Rıza dededen korona uyarısı 9 çocuk 40 torun sahibi Ali Rıza Can, vatandaşlara dengeli beslenmelerini, maske mesafe hijyen kurallarına uymalarını istedi
YEREL HABERLER 111 yaşındaki Ali Rıza dededen korona uyarısı 9 çocuk ...
Vücut geliştirme şampiyonu ebe, koronavirüs servisinde gönüllü çalışıyor
YEREL HABERLER Vücut geliştirme şampiyonu ebe, koronavirüs ...
Başkan Yılmaz, ‘Bozkurtlu paranın’ orijinalini Altınok'a taktim etti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, ‘Bozkurtlu paranın’ orijinalini ...
Kısıtlamada, sokakta yaşayan canlılar unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada, sokakta yaşayan canlılar unutulmadı
Mezitli’de çöpler kaynağında ayrıştırılıyor
YEREL HABERLER Mezitli’de çöpler kaynağında ayrıştırılıyor
Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri ...
Seçer: "Ülke için, halk için, hizmet için geldik" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarım ve hayvancılığa destek devam edecek"
YEREL HABERLER Seçer: "Ülke için, halk için, hizmet için ...
Eşinin kurşun yağdırdığı Derya: Hem sağlığımdan oldum hem de işimden
YEREL HABERLER Eşinin kurşun yağdırdığı Derya: Hem sağlığımdan oldum ...
Taşucu'nun kanalizasyon sorunu sona erdi
YEREL HABERLER Taşucu'nun kanalizasyon sorunu sona erdi
Mersin'in kurtuluş günü bu yıl sade bir törenle kutlandı Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlamalar, bu yıl pandemi dolayısıyla Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla kısıtlı tutuldu
YEREL HABERLER Mersin'in kurtuluş günü bu yıl sade bir törenle ...
Tarsus'ta kışın ortasında dalında üzüm yetişiyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta kışın ortasında dalında üzüm yetişiyor
Mut'ta sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Mut'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sanayi sitesinde yangın
YEREL HABERLER Sanayi sitesinde yangın
Tarsus'ta kumara mahalleli tepkisi: Yenice'nin adını lekeliyorlar
YEREL HABERLER Tarsus'ta kumara mahalleli tepkisi: Yenice'nin adını ...
Mezitli Belediyesinden çocuklara devam sütü desteği
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden çocuklara devam sütü desteği
Fedakar üreticiler, pandemide mutfaklar için domates topluyor Mutfakların vazgeçilmezi domates, fedakar üreticiler tarafından talep miktarına göre toplanıyor
YEREL HABERLER Fedakar üreticiler, pandemide mutfaklar için domates ...
Tarsus'ta 150 bin dönüm bağda budama sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta 150 bin dönüm bağda budama sürüyor
Kaza yapan genç, 15 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaza yapan genç, 15 gün sonra hayatını kaybetti
Başkan Seçer: “Metronun maliyetini 6 ayda bir ödemek koşuluyla 11 yıla yayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Metronun maliyetini 6 ayda bir ödemek ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarını ...
Ağabeyinin 'şehit' sayılmasını istiyor
YEREL HABERLER Ağabeyinin 'şehit' sayılmasını istiyor
Mersin'de armut ağacı çiçek açtı
YEREL HABERLER Mersin'de armut ağacı çiçek açtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X