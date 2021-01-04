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Çukurova Basketbol'da moraller yerinde Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu: "Zor geçen bir maçı kazandığımız için mutluyuz"

İHA

Çukurova Basketbol'da moraller yerinde Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu: "Zor geçen bir maçı kazandığımız için mutluyuz"

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde, Nesibe Aydın Spor Kulübü karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor. Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, "Zor geçen bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Maçı kazanarak playoff iddiamızı devam ettirdik" dedi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne iyi başlayamayan Mersin ekibi, sonradan aldığı galibiyetlerle üst sıralara çıktı. Lige Botaş ile oynayarak başlayan turuncubeyazlı ekip, ilk maçını evinde kazandı. Ardından Nesibe Aydın Spor Kulübü, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Mersin ekibi, Başantrenör Olcay Orak'ın göreve gelmesiyle, 6'da 6 yaptı. Turuncubeyazlı ekip, sırasıyla Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü, OGM Orman Gençlik, İzmit Belediye spor Kulübü, Kayseri BB, Hatay Büyükşehir Belediye Spor ve Elazığ İl Özel İdare Basketbol'u mağlup ederek, galibiyet serisi yakaladı. Galibiyet serisine Galatasaray maçıyla son veren, ardından Samsun Canik Belediye Spor'u ve Adana Basketbol'u yenen turuncubeyazlılar, ligin 14. haftasında Botaş'a deplasmanda mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta sonu evinde Nesibe Aydın Spor Kulübü ile oynayan Güney ekibi, zor geçen maçı 9184 kazandı. Ligde 15 maçta 10 galibiyet, 5 mağlubiyet alan Çukurova Basketbol, 25 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip potaya bin 269 sayı atan turuncu beyazlılar, potasında ise bin 133 sayı gördü. Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Güney ekibi, bu maçı da kazanarak, playoff hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

"Bu maçı aldık ve playoff iddiamızı devam ettirdik"
Takımın son durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, bu hafta oynadıkları Nesibe Aydın maçının zor geçtiğini belirterek, "Nesibe Aydın Spor Kulübü şimdiye kadar 2 yenilgi almış bir takım. Şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra ligin en iyi kadrosuna sahip takımlardan biri. İlk maçta bizi Ankara'da yenmişlerdi. Bu maçın rövanşını almak istiyorduk. Tabi biliyorsunuz ikinci yarı başlamadan önce takımın lokomotifi dediğimiz, aslında takımın her şeyi olan Alina Iagupova'yı Fenerbahçe'ye kiraladık. Alina Iagupova'nun yokluğu Botaş maçında bizi olumsuz etkiledi. Ancak bu maçta gördük ki gerek 2 yabancımız gerek Türk oyuncularımız ellerinden gelenin fazlasını sahaya yansıtarak bu maçı kazanmasını bildi. İyi başladığımız bir maçtı. İkinci yarıda bir ara fark 19 sayıya kadar ulaştı. Ancak biz nedense 3. periyot sendromu yaşıyoruz. Yine bu maçın 3. periyodunda da bir sendrom yaşadık ve rakip farkı 4 sayıya kadar düşürdü. Ardından 4. periyotta tekrar toparlanarak bu maçı aldık ve playoff iddiamızı devam ettirdik. Zor geçen bir maçı kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

"Playoff sürprizlere gebedir"
Bu sene amaçlarının genç Türk oyuncularının kendilerini bulmaları olduğunu vurgulayan Adalıoğlu, "Gelecek seneye hazır 56 tane Türk oyuncuya, yabancı takviyesiyle hem ligde hem Avrupa'da zirveye oynamaktır. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ondan sonra Fenerbahçe ile oynayacağız. Beşiktaş'ı İstanbul'da yenebiliriz diye düşünüyorum. Ancak Fenerbahçe maçı zor. Hedefimiz playoff. Şu anda 4. sıradayız. Bu 4 olur, 5 olur, 6 olur. İlk 2'ye girmemiz zor. Bu konuda da gerçekçi olmamız lazım. Tabi ilk 6'da yer bularak playoff'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Playoff'da eşleşmeler çok önemli. Bunu da sıralama belirleyecek. Sıralamaya göre finalde oynayabilirsiniz, ilk başta elenebilirsiniz. Çünkü playoff hep sürprizlere gebedir" şeklinde konuştu.

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