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Mersin'de 2 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

DHA

Mersin'de 2 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti


MERSİN, (DHA)MERSİN'de Anestezi Uzmanı Kemal Aslan (52) ile Genel Cerrah Doğan Yıldırım (75) koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti.
Toros Devlet Hastanesi´nden emekli olduktan sonra iş yeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Doğan Yıldırım, 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 3 çocuk babası Yıldırım, dün hayatını kaybetti.
Özel bir hastanede çalışan Anestezi Uzmanı Kemal Aslan da 20 gün önce koronavirüs teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Aslan da tedaviye rağmen dün yaşama veda etti.
2 doktorun ölümüyle kentte koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden doktorlar sayısı 6'ya yükseldi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-01-04 16:11:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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