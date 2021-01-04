Mersin'de 3 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BİR HEKİM DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Soyer Şimşek (70), 20 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan evli ve 3 çocuk babası Şimşek, bugün hayatını kaybetti. Kentte iki günde koronavirüsten yaşamını yitiren doktor sayısı 3 olurken, toplamda 7 doktorun salgında hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-01-04 18:36:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.