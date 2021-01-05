Yumuktepe'de çevre düzenleme ve arkeopark projesi hazırlanıyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yumuktepe Höyüğünde incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Yumuktepe Arkeolojik Sit Alanı ve yakın çevresinde yaklaşık 3.17 hektar alanda çevre düzenleme ve arkeopark projesinin hazırlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesinde yer alan ve geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yumuktepe Höyüğünde incelemelerde bulundu. Mersin şehir merkezinde bulunan ve arkeolojik açıdan büyük öneme sahip, tarihi yapısıyla dikkat çeken Yumuktepe Höyüğünü inceleyen Seçer, daire başkanları ile yetkililerden bilgi aldı.

Çevre düzenleme ve arkeopark projesi hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Yumuktepe Höyüğünü kent turizmine kazandırmak için yaklaşık 3.17 hektar alanda çevre düzenleme ve arkeopark projesi hazırlanıyor.

Proje alanına giren parsellerin mülkiyeti 7 parsel hariç Mersin Büyükşehir Belediyesinde bulunuyor. 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesine çevre düzenleme projesi yapma yetkisi verildi ve Mersin Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 2017 yılı Şubat ayında proje çalışmalarına başlandı.

Proje kapsamında tescilli huğ evinin restorasyon projesi, Yumuktepe Höyüğünün gezi güzergahı ve kazı alanının üst örtü fikir projesi hazırlandı. Projeler hazırlandıktan sonra ilgili kurumlara ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna onay için gönderildi. Tescilli huğ evinin rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile çevre düzenleme projesi ve üst örtü fikir projesi de Koruma Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamında, Mersin Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri tarafından hediyelik eşya satış ünitesi, WC, kafe gibi birimlerin yer aldığı karşılama merkezi tasarımı yapılarak, ilgili kurumlar ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulacak ve proje tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.