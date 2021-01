Mersin’de özel gereksinimli vatandaşlar için çalışmalar sürüyor Mersin’de sayıları yaklaşık 200 bini bulan özel gereksinimli vatandaşlara her alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında yürüttüğü kaldırım çalışmalarıyla engelleri de ortadan kaldırıyor

Mersin’de sayıları yaklaşık 200 bini bulan özel gereksinimli vatandaşlara her alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında yürüttüğü kaldırım çalışmalarıyla engelleri de ortadan kaldırıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklara, kadınlara, yaş almışlara ve özel gereksinimli vatandaşlara yönelik sunulan hizmetler kentin her noktasında ilmek ilmek işleniyor. Son olarak kaldırım imalatı çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşların gündelik hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yapılan kaldırım çalışmaları kapsamında özel gereksinimli vatandaşların yaşamını zorlaştıran engeller ortadan kaldırılıyor. Yeni kaldırım imalatı ile bölgenin ihtiyacına göre rampa ve hissedilebilir karo düzenlemesi yapılıyor. ‘Engelsiz Mersin’ için hayata geçirdikleri çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Hissedilebilir karolar döşendi ve engelli rampaları oluşturuluyor. Bizim Hastane Caddesi’nde bir çalışmamız var. Zaman zaman şöyle bir eleştiri alıyoruz. ’Ya bu kaldırımları niye yaparlar’ şeklinde. Arkadaşlar, ben o caddeyi bizzat karış karış gezdim. Lütfen, siz de gidin gezin. Mersin merkezin en kalabalık caddesi. İğne atsan yere düşmez. Birçok yerde kaldırımlarda yere bakıp yürümezseniz, Allah muhafaza yüzüstü oraya kapaklanırsınız. Çukurlar oluşmuş, dengesizlikler oluşmuş çok yıpranmış noktalar var. Engelli yurttaşlarımız için herhangi bir aparat yok. Bir rampa yok, hissedilebilir karo düzenlemesi yok. Yaptığımız kaldırım çalışmaları tamamen o bölgenin ihtiyacı olduğu için ve özellikle engelli yurttaşlarımız için. Bizim söylediğimiz bir söz var, ’engelsiz Mersin’. Her noktada engelli yurttaşlarımızın rahatça ulaşabileceği ki, bu engelli yurttaşlarımızın sayıları Mersin’de yaklaşık 200 bin civarına ulaştı. Bu önemli bir rakam. Bu konuda hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

