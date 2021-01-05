Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından hazırlanan, Çukurova Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) 2019 yılı uygulanması kapsamında kabul edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi projesi eğitimleri başlıyor.

Projenin sürdürülebilirliğini ve yasal boyutta çalışabilmesi için proje koordinatörü talebi ve rektörlüğün onayı ile Yüksek Öğretim Kurulu'na "Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması başvurusunda bulunuldu. YÖK'ün 17 Nisan 2020 tarihli yazısı ile kurulması uygun bulunan Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20 Mayıs 2020 tarihinde faaliyetlerine başladı. Mersin Çocuk ve Genç Bilim Akademisi Projesinin koordinatörü olan Rektör Danışmanı Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevlendirildi.

Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi, çocuk kütüphanesi, etkili sunum ve hikayeler atölyesi, robotik kodlama atölyesi, maker laboratuvarı, scratch kodlama laboratuvarı, mobil uygulama, web tasarım ve hackerspace laboratuvarı, sanal ve arttırılmış gerçeklik laboratuvarı, oyun ve drama atölyesi, dans atölyesi, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, matematik atölyesi, STEM laboratuvarı, deney laboratuvarı, dil laboratuvarı gibi birimlerde çalışmalarına başladı.

Ülke ve dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimler başlatılamasa da ocak ayında uzaktan eğitim aracılığıyla Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik kodu game lab ile oyun geliştirme eğitimi, ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik tinkercad ile 3 boyutlu tasarım eğitimi ve lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik app inventor ile mobil uygulama geliştirme eğitimleriyle başlayacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan eğitimler, 5 hafta boyunca toplam 20 saat olarak gerçekleştirilecek.

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