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Mersin’in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı "Vatanını seviyorsan ağaç dik" kampanyası başlattı.

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın’ın başlattığı ‘Vatanını seviyorsan ağaç dik’ adlı kampanya kapsamında mahallesine yaklaşık 100 çeşit fidan dağıttı.

Mahallesinin yeşile bürünmesi için böyle güzel bir çalışma yaptıklarını ifade eden Aydın, “Vatanını seviyorsan ağaç dik. Son yıllarda ülkemizde ve dünyamızda yaşanan kuraklıktan hepimiz sorumluyuz. Ağaç dikerek doğaya borcumuzu ödeyelim. Orman İşletme Müdürlüğünden temin ettiğimiz yaklaşık 100 çeşit fidanı mahallemizde dağıtımına başladık. Her sokağımızı, her boş bulduğumuz alana fidan ekerek, mahallemizi güzelleştireceğiz” dedi.

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