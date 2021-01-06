Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen’den Mersin sağlık çalışanlarına teşekkür

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– Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 421 Aralık 2020 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasında sporculara sunulan sağlık hizmetleri ve Covid19 testleri için Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür mesajı gönderdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Çelen gönderdiği mesajda, pandemi döneminde başarıyla organize edilen şampiyonanın tüm dünyanın takdirini kazandığını; Türk sporcuların kazandıkları başarıyla İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının dalgalanmasının gururunu yaşattıkları ifade etti. Çelen mesajında, “Organizasyonun en kritik aşaması olan Kovid19 testleri ve sporculara sunulan sağlık hizmetleriyle sürece katkı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi arz eder, sağlıklı bir yeni dil dilerim” dedi.

Teşekkür mektubu dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı da “Biz de Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanları olarak Cimnastik Federasyonuna ve şampiyon sporcularımıza bize yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

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