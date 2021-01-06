Eski koca dehşet saçtı Mersin'de kıskançlık krizine giren bir kişi, otomobil içerisinde gördüğü eski eşi ile arkadaşını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Mersin'de kıskançlık krizine giren bir kişi, otomobil içerisinde gördüğü eski eşi ile arkadaşını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. (49), dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Çavak köy yolu üzerinde bir bahçe kenarında ayrıldığı eski eşi Ayşe Yaylan'ı (41) park halindeki araç içerisinde bir şahıs ile sohbet ederken gördü. Kıskançlık krizine giren eski koca, yanına gittiği otomobil içerisindeki eski karısı ve yanında bulunan Abdullah Sancar (52) ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Mustafa E., üzerinde taşıdığı tabanca ile araç içerisinde bulunan eski karısı Ayşe Yaylan ile Abdullah Sancar'a kurşun yağdırdı. Yaylan ve Sancar olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.



Olay gün aydınlanınca ortaya çıktı

Issız bir bölgede olduğu için dün akşam yaşanan olay, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Köy yolunda bir aracın içinde kanlar içinde iki ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi kordon altına alırken, otomobil içerisinde ve çevresinde inceleme yapıldı. Cesetler, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili öldürülen kadının eski eşini evinde gözaltına aldı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlının, cinayeti kıskançlık sonucu işlediğini söylediği belirtildi. Şüpheli, getirildiği olay yerinde, polise cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

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