Mutlu Yaşam Köyü pandemi sürecinin bitmesini bekliyor

– Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mutlu Yaşma Köyü projesinin tamamlandığını, ancak pandemi nedeniyle açılışını yapmak için beklediklerini belirterek, “Pandemi süreci sona erer ermez burası herkes için çok özel bir alan olacak” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Şahintepe Mahallesinde hayata geçirilen Mutlu Yaşam Köyünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Birim müdürleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı ziyarette, Mutlu Yaşam Köyünü gezen Başkan Tarhan, bahçeler arasında ortaya çıkan güzel çalışma nedeniyle personele teşekkür etti.

Mutlu Yaşam Köyünün içeriği ile çok özel bir konuma sahip olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, yaptığı değerlendirmede “Amacımız Mezitli'de herkesin her yerde mutlu olması. Özellikle insanlarımızın toprakla, tarımla iç içe olması için kent merkezinde çok sayıda projemiz var. Kent içi tarım, hobi bahçeleri ile insanımızın üretme ve doğal ortamda toprakla uğraşması için projeler geliştirdik. Bunun yanında kentte yaşayanların köy havasını yaşayabilmesi için Mutlu Yaşam Köyü projemizi hayata geçirdik” dedi.



Mutlu Yaşam Köyünün çalışma sistemi hakkında da bilgiler veren Tarhan, “Buraya her kesimden insanımız gelecek. Her yaş grubundan; en küçük çocuktan dedelerine kadar burada beraber zaman geçirecekler. Burada herkes özgür olacak. Öncelikle müzik yapmak isteyen müzik yapacak, yemek yapmak isteyen yemek yapacak. Yine sembolik ücretle gece kalmak isteyen konaklayacak. Burada daha organik sebzeler yetiştirilecek. Hayvanlarla zaman geçirecek, ata binecek, koyundan süt sağacak. Unutulmaz tecrübeler yaşayacak. Sabahları taze sebzelerle kahvaltısını yapacak. Spor yapabilecekler; yürüyüş, koşu yapabilecekler” diye konuştu.

Mutlu Yaşam Köyünün hazır hale geldiğini, ancak yaşanan pandemi süreci nedeniyle kapılarını açmak için beklettiklerini belirten Tarhan, “Pandemi süreci sona erer ermez burası farklı kesimlerin buluştuğu, sivil toplum örgütlerinin kahvaltı, yemek düzenlediği, etkinlik yaptığı çok özel bir alan olacak. Bu kadar kapsamlı bir çalışma Türkiye’de başka bir yerde yok. Kapılarını açtığında Mersin çok özel bir mekana kavuşacak” ifadelerini kullandı.

