AK Parti Mersin teşkilatından; Sağlar, Başbuğ ve Ataklı hakkında suç duyurusu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik; CHP´li Fikri Sağlar, Genel Kurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, bir grup partili ile birlikte Mersin Adliyesi´ne geldi. Adliyeye giren Başkan Ercik ve beraberindekiler, AK Parti İl Teşkilatı'nı temsilen, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' başlığını taşıyan 216´ncı maddesine istinaden, suç duyurusunda bulundu.

Ardından adliye önünde açıklama yapan Cesim Ercik, "En başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur" dedi.

Eski milletvekili ve bakan Fikri Sağlar´ın ortaya koyduğu tavrı kınadıklarını kaydeden Ercik, "Türkiye´nin artık geride bırakmış olması gereken, büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi, CHP´nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Aynı şekilde, Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ´un, 27 Mayıs darbesinin, şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP´ye geçeceği yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir. Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye´nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir. Demokrasi tarihimiz de siyaset, darbelerle her dönem inkitaya uğratılmıştır" diye konuştu.

Tüm siyasi partileri demokrasi karşıtı açıklamalara tepki vermeye davet eden Ercik, "Türkiye´nin 81 ilindeki AK Parti teşkilatları olarak, yapılan bu saldırıları demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve demokrasiye, AK Parti'ye ve seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz. Hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-01-06 17:10:36



