Kayıp keçiler ormanda bulundu

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde ağıldan kaçan 3 keçi, ormanlık alanda otlanırken bulunup, sahibine teslim edildi.
Kızılaliler Mahallesi'nde geçimini hayvancılık yaparak sağlayan kişi, otlaktan dönen hayvanlarını akşam saatlerinde ağıla kapatıp dinlenmeye çekildi. Sabah erkenden uyanıp ağıla giden bu kişi, yaptığı sayım sonucunda 3 keçisinin kayıp olduğunu görüp, hırsızlık şüphesi üzerine jandarmadan yardım istedi.
Hayvanların bulunması için bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, kayıp 3 keçiyi ormanlık alanda otlanırken buldu. Küpe numarasından müracaatçı kişiye ait oldukları saptanan keçiler, sahibine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2021-01-07 11:17:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.