Kayıp keçiler, ormanlık alanda bulundu

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Mersin'in Anamur ilçesinde ahırdan kaybolan 3 keçi, 24 saat süren aramaların sonucunda ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılaliler Mahallesinde ikamet eden bir şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek kendisine ait 3 adet keçinin ahırda olmadığını, tüm aramalara rağmen bulamadığını söyledi. Bunun üzerine hayvanların çalınmış olabileceği üzerinde durarak arama çalışmaları başlatan ekipler, 24 saat süren arama sonucunda kaybolan 3 adet keçiyi buldu.

Bulunan keçilerin kulak küpe numaralarından müracaat sahibi şahsa ait olduğu tespit edilirken, hayvanlar sahibine teslim edildi.

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