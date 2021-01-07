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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silifke'de 232 litre kaçak içki ele geçirildi

İHA

Silifke'de 232 litre kaçak içki ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir depoda yapılan aramada 172 şişe içinde 232 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sökün Mahallesinde bulunan bir işletme ve işletmeye bağlı depoda kaçak alkol yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, satışa hazır 172 şişe içinde 232 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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