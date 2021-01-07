Silifke'de 232 litre kaçak içki ele geçirildi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir depoda yapılan aramada 172 şişe içinde 232 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sökün Mahallesinde bulunan bir işletme ve işletmeye bağlı depoda kaçak alkol yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, satışa hazır 172 şişe içinde 232 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.