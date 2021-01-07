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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu taşımacıları belediyeden destek bekliyor

İHA

Yolcu taşımacıları belediyeden destek bekliyor

– MTSO Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, pandemi nedeniyle zor geçen yılın yükünü hafifletebilmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesinden destek beklediklerini söyledi. Özellikle belediyeye ait yerlerde kira indirimi talebinde bulunan meclis üyeleri, UKOME’ye araç başına ödenen güzergah ücretlerinde de yeni düzenleme istedi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 17 No’lu Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, online toplantıda bir araya geldi. Sektör sorunlarının ve beklentilerin görüşüldüğü toplantıda, özellikle yerel yönetimden destek talepleri dile getirildi. Aynı zamanda yapılandırma ve günü gelen ödemelere de değinilen toplantıda meclis üyeleri, “Yapılandırma başvurusu bir ay sonra bitiyor. Kimse çalışıp para kazanamadığı için borcunu yapılandırsa da ödeyemeyecek. Umudu olmayan kişiler yapılandırmaya da başvurmadı. Umut verebilmek adına yapılandırma süresi 3’üncü ayın sonuna kadar, uygulama da bir yıl daha uzatılmalı” diye konuştu.

“UKOME güzergah ücretleri bu yıl alınmamalı”
17 No’lu Komite Meclis Üyesi Mustafa Özdamar, zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. 2021’in de bir öncekinden farklı olacağını düşünmediklerini ifade eden Özdamar, bu dönemde pek çok sektör temsilcisinin çalışamaz duruma geldiğini anlattı. Buna rağmen sabit giderlerin devam ettiğine dikkat çeken Özdamar, en azından bu süreci daha az zararla atlatabilmek, olumsuzluklar sona erdiğinde daha rahat ayağa kalkabilmek adına hükümetin yanı sıra yerel yönetimlerden de destek beklediklerini vurguladı. Bazı illerde yerel yönetimlerin çeşitli çalışmalar başlattığını belirten Özdamar, “Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi otogar kira ücretleri için yüzde 75 indirim uyguladı. Bunun yanında Ankara ve Eskişehir belediyeleri hiç kira almıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de süreçten zarar gören kiracılarına bir destek sağladı. Ancak bu işletmelerin ne zaman açılacağı veya eski cirosuna ne zaman ulaşacağı henüz belli değil. Bu işletmelerden 2021 yılında hiç kira alınmaması, onları bir nebze olsun rahatlatacaktır. Bu süreçten hep birlikte el ele verirsek daha sağlam çıkabiliriz” dedi.
Başta eğitim kurumlarına hizmet veren servis araçları olmak üzere birçok servis işletmesinin çalışamadığını dile getiren Özdamar, “Araçlar çalışamamasına, şehir içinde faaliyet gösteren minibüsler ise az sayıda yolcu taşıyarak yeterli kazançlara ulaşamamasına rağmen UKOME’ye yol güzergah ücreti ödemek durumunda kalıyor. 2020’de bu ücretler alındı ama en azından 2021’de bu konuda kolaylık tanınmasını bekliyoruz. Ücretler gözden geçirilmeli. Artık hiçbir firma bu rakamları ödeyebilecek güce sahip değil” ifadelerini kullandı.
Sıkıntılı günleri daha rahat geçirebilmek adına birçok sektör temsilcisinin kredi kullandığını da hatırlatan Özdamar, bu kredilerin ödeme günlerinin de geldiğini, tüm ödemelerin üst üste binmesiyle sorunların da arttığını söyledi. Ödeme yapılmaması halinde bunun sicile yansıyacağını da kaydeden Özdamar, bugünün yanı sıra yarınlar için de umut kalmayacağını, tekrar kredi başvuruları da yapılamayacağını belirtti.

“Yapılandırma süreleri uzatılmalı”
17 No’lu Komite Meclis Üyesi Sinan Koç da 2020 yılında deprem, afet, sel gibi olumsuzluklar yaşanırken buna bir de pandeminin eklendiğini dile getirdi. Koç, şunları söyledi: “Ülke olarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Şehirlerarası karayolu taşımasında temmuz ayı sonuna kadar D1 belgeli 345 firmaya ait 8 bine yakın araç çalışıyor görünüyor. D2 belgeli 2 bin 953 belge ve bu belgelere kayıtlı 45 bin civarında araç var. Bu araçların hepsi sorun yaşıyor. Yine F1 ve F2 belgeli 2 bin civarında araç var. Araç sayısı çok, ancak kısıtlamalar ile birlikte yolcu sayısı yüzde 5060’a indirildi. Zorunlu olarak yolcu sayısını bu oranlarda düşürmemiz bekleniyor ama bizler zaten bu oranda dahi yolcu bulmakta zorlanıyoruz. Zorunlu olmayan seyahat etmiyor. Araçlar 5 kişi ile İstanbul’a gidip geliyor ve zarar ediyor. Araç sayılarını azaltıyoruz ama çözüm olmuyor” şeklinde konuştu.
Para kazanmasalar da araçları çalıştırmasalar da kaskosunu, trafik sigortasını, motorlu taşıtlar vergisini ödemek durumunda kaldıklarını belirten Koç, bu konuya özel bir çözüm üretilmesini beklediklerini, en azından yakıttan ÖTV alınmamasını talep ettiklerini söyledi. Devletin çözüm olarak yapılandırmayı getirdiğini hatırlatan Koç, bu konudaki beklentisini ise şöyle özetledi:
“Yapılandırma başvuruları aralık ayı sonunda bitti. Ocak sonunda da ödemeler başlayacak. Oysa insanlar önünü görmediği için nasıl olsa ödeyemeyeceğini düşünerek yapılandırmaya başvurmadı, çünkü bu dönemde çalışamadı, para kazanamadı. Cebinde parası yok ki yapılandıracağı parayı ödeyebilsin. İş dünyasına umut olması adına yapılandırma başvurularının 3’üncü ayın sonuna, ödeme tarihinin başlangıcının ise yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz.”
Sektörlerde ciddi sorunlar oluşmaya başladığını, kısa süre sonra bu sorunların sosyal patlamalara dönüşebileceğini dile getiren Koç, sayılı günün çabuk geçtiğini, insanlara ödeme konusunda umut verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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