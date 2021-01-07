Vali Su, Anamur’da incelemelerde bulundu

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anamur ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Su, ilçede özellikle tarihi ören yerlerini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe ziyaretlerine devam eden Vali Su, Anamur ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Su’ya ilçe temasları sırasında Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve ilçe protokolü eşlik etti.

Anamur ilçe temasları kapsamında Vali Su’nun ilk durağı MersinAntalya Karayolunun yanında deniz kıyısında yer alan, 3. ve 4. yüzyılda Akdeniz ve Kilikya ticaret yollarını gözetlemek için Romalılar tarafından inşa edilen Mamure Kalesi oldu. Mamure Kalesi’ni gezen Vali Su, kale içerisindeki tarihi camide devam eden ve bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen restorasyon çalışmaları hakkında Kaymakam Mehmet Nuri Başaran ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Su, daha sonra yapımında son aşamaya gelinen Anamur İmam Hatip Lisesi ve öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalarda gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Su, okulun bir an önce tamamlanması için yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Anamur temaslarını kaymakamlık ziyareti ile devam ettiren Su, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30 Temmuz 2020 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Başaran’a görevinde başarılar diledi ve ilçede devam eden kamu yatırımlarının son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından yürüyerek Anamur Belediye Başkanlığına geçen Su, burada Başkan Kılınç ve belediye yönetimi ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Vali Su, ilçe temasları kapsamında daha sonra Anamur İskelesi ile inşa çalışmalarında son aşamaya gelinen ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Su, son olarak M.Ö. 4’üncü yüzyıllarda kurulduğu tahmin edilen ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anemurium Antik Kentini gezerek incelemelerde bulundu. Su, antik kentte yürütülen kazı çalışmaları ve projeler hakkında Kazı Başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak’tan 2020 kazı ve çevre düzenlemesi, koruma ve onarım çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

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