WOWSA, Barış Parkuru başvurusunu kabul etti

Mersin ve KKTC arasındaki Barış Parkurunun dünya genelinde tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla Dünya Açık Su Yüzme Birliğine (WOWSA) yapılan başvuru kabul edildi. Böylece uluslararası bir kuruluş ilk kez KKTC ile ilgili bir organizasyonu tanıdı. Barış Parkurundaki yüzme geçişi “2020 Yılın Performansı Adayı” olarak da gösterildi.

Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında bir yüzme parkuru oluşturmak, KKTC’ye uygulanan haksız ambargoya dikkat çekmek ve uluslararası yüzücüleri bu parkura çekmek gibi önemli bir hedefleri olduğunu sık sık dile getiren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Başardık, hedefimize ulaştık” dedi.



Organizasyonlar hakemler eşliğinde ve kurallar dahilinde yapıldı

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği düzenlediği organizasyonlarla büyük ses getirmişti. Barış Parkurunda; Yenişehir Belediyesi sponsorluğunda Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Mersin’den KKTC’ye ve KKTC’den Mersin’e ‘Barış'a Kulaç At’ yüzme geçişleri ve yine Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen, milli yüzücü Emre Seven’in gerçekleştirdiği MersinKıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesi yapılmıştı.

Barış Parkurunda yapılan geçişler ve MersinKıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesi hakemler eşliğinde yapılmıştı. Channel Swimming Association (Manş Geçişi Organizasyonu) Başkanı ve dünyaca ünlü İngiliz yüzücü Michael Read de MersinKıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesini gözlemci hakem olarak takip etmişti.



Oy verme işlemi devam ediyor

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin, World Open Water Association’a yaptığı başvuru kabul edildi. Tanımlanan Barış Parkurundaki yüzme geçişi WOWSA tarafından 2020 Yılın Performansları oylamasına da dahil edildi. Barış Parkuru Yüzme Geçişi,12 performans arasında 450 oy ile şu anda dördüncü sırada yer alıyor. Vatandaşlar, https://openwaterswimming.com/performanceoftheyear/ linkini tıklayarak oy verme işlemine katılabilecek.

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