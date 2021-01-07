Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır

Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yarın kendi evinde Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşacak. Karşılaşma, Mersin Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleşecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde oynayan Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK), yarın saat 14.00’te Fenerbahçe Gelişim ile karşılaşacak. Ligde 8 puanla 12. sırada yer alan Mersin Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK’nin Fenerbahçe Gelişim karşısında tek parolası galibiyet. Ekip, bunun için antrenmanlarına devam ediyor.



“Fenerbahçe maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz”

Antrenör İbrahim Sağdıç, takımın maça sıkı bir şekilde hazırlandığını ifade ederek, galibiyetle çıkış yakalamak istediklerini belirtti. Sağdıç, “Fenerbahçe maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Bunu da yapabilecek güçteyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarın iyi oynayacağımızı, kazanacağımızı düşünüyorum. Biz iyi ve büyük bir aileyiz. Yarın inşallah aile olarak mutlu olacağımız bir maç oynarız” dedi.



“İyi bir maç çıkarmak istiyoruz”

Takım olarak Fenerbahçe Gelişim maçına hazır olduklarını belirten Takım Kaptanı Cansu Yetiş de “Bu hafta tamamen tam kadro ve iyi bir şekilde Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz. Çok zamanımız olmadı, çünkü daha dün İzmir deplasmanından geldik. Bugün yapacağımız çalışmayla tekniktaktik konularını bitirip hazır bir şekilde Fenerbahçe maçına çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum. Rakibimiz genç bir takım. Biz onlara göre biraz daha tecrübeliyiz. Bunu kullanarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.



“Galibiyetle sonuçlanan bir maç oynayacağımıza inanıyorum”

Oyuncu Yaren Gürbüz ise karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Fenerbahçe en son maçında rakibine sağlam bir oyun sergiledi. Biz de kafa olarak, taktiksel olarak, fiziksel olarak kendimizi bu maça hazırlıyoruz, çünkü bizim için çok önemli bir maç. Play Off mücadelesi veriyoruz. O yüzden hazırız, çalışıyoruz. Evimizde galibiyetle sonuçlanan bir maç oynayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sezon transfer olan Ayça Kiroğlanoğlu, antrenörlerinin yardımı ile maça sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Takımımız hem fiziksel hem mental olarak şu an gayet hazır. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

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