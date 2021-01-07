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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemli Belediyesi yılda 20 bin bitki üretiyor

İHA

Erdemli Belediyesi yılda 20 bin bitki üretiyor

Erdemli Belediyesinin peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkilerin bir çoğunu kendi serasında ürettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil bir ilçe için kentin her noktasında ihtiyaç duyulan ürünleri kendi serasında yetiştirerek bir yılda 20 bin ağaç ve çalı ile mevsimlik çiçek üretimi gerçekleştirdi. ‘Doğa dostu belediye’ anlayışıyla yola çıkan belediye, tüketimi minimum üretimi ise maksimum noktaya çıkartarak, kendi kendine yeten bir kent inşa ediyor.
Büyük çoğunluğunu kendi imkanlarıyla ürettikleri çiçeklerle Erdemli’yi Türkiye’nin en yeşil kenti yapmayı hedeflediklerini kaydeden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, doğa dostu bir belediye olduklarını vurguladı. Tollu, “Şehrimizin çevre düzenlemesi için ihtiyacı olan ürünler, fazlasıyla seramızda üretiliyor. Erdemli Belediyesi, dışa bağımlı olmadan yüz binin üzerinde yaptığı üretimle, kendi kendine yeten bir belediyedir. Ürünlerimizi yetiştirme aşamasında da bilimsel metotları kullanıyoruz. Ziraat mühendisleri ve çevre mühendisleri ile bu işi modern yöntemlerle yapıyoruz. Şu an çiçek seramızda onlarca çeşit bitki dikime hazır bir şekilde bekletilmektedir. İhtiyaçlara göre, mevsimsel uygunlukları da göz önüne alınarak dikim işleri gerçekleştirilecektir. Tüketen değil üreten belediyecilik anlayışı ile her alanda olduğu gibi çevre düzenlemesinde de kendi ürünlerimizi yetiştiriyor ve kullanıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla ilçemizi, Türkiye’nin en yeşil kenti konumuna ulaştırmak için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

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