Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup ve video

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup ve video

DHA

Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup ve video


Soner AYDINAdnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)MERSİN'de ortaokul öğrencileri, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, gönderdikleri mektup ve hazırladıkları video ile teşekkür etti.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Adnan Menderes Ortaokulu öğrencileri, salgınla mücadelede en ön safhada görev alan sağlık çalışanlarına destek olmak için hislerini kaleme döktü. Öğrenciler, yazdıkları mektupları sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim etti. Öğrenciler yine hazırladıkları video ile de sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu.
'DUYGULARINIZ, GÜÇLÜ OLMAMIZI SAĞLIYOR'
Gelen mektupları okurken duygu dolu anlar yaşayan hemşireler de öğrencilere anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Kadın Doğum ve Çocuk Poliklinik Sorumlusu Leyla Yılmaz, "Bu güzel mektuplar bizi çok duygulandırdı. Duygularınız daha fazla güçlü olmamızı sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, çok duygulandım" dedi.
EKG Görevlisi Teslime Açar ise, "Çok sevindim ve duygulandım. Çocukların bize destek veriyor olması çok güzel" ifadesini kullandı.
'ÇOK DUYGULANDIM'
Gelişimsel Pediatrist Uzman Dr. Evin İlter Bahadur da mektupları okuduktan sonra şunları söyledi:
"Özellikle çocuklar bu durumda çok sıkıntılı ve çok üzgünler. Dışarı çıkamamak, arkadaşlarıyla görüşememek, okula gidememek onlar için büyük zorlukları oluşturuyor. Maalesef eve tıkalı kaldılar. Online eğitim gibi bir sürece maruz kaldılar. Bu mektubu okuduğumda çok duygulandım. Teşekkür ediyorum bütün çocuklarımıza."
'DESTEKLERİNE İHTİYACIMIZ VARDI'
Mektuplarda güzel ifadelerin yer aldığını aktaran Fatma Leventoğlu ise, "Bir çocuğumuz, 'Biz beyin, sizi kalp olarak görüyoruz' demiş. Çok güzel bir söz gerçekten. Onların desteklerine ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.
'ŞAŞIRTICI BULDUM'
Küçük yaştaki çocukların duygularını kağıda dökmelerinin önemini vurgulayan Sibel Sert ise "Çocukları tebrik ediyorum. Küçücük yaşlarında çabamızı takdir etmiş olmalarını şaşırtıcı buldum. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.
MİNİK KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR
Mektup gönderen öğrencileri 'minik kahramanlar' olarak nitelendiren Elife Bahçe de, "Duygularını, düşüncelerini mektuplarla ifade etmişler. Çocuklar çok temiz. 'Minik kahramanlar' diyorum onlara. Evde kalarak bizi destekledikleri, zamanı geldiğinde alkışladıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok temizler, çok güzeller. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutlu olduk, motive olduk" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDINAdnan AÇIKGÖZ
2021-01-08 07:46:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Büyükşehir GSK, sahasında Fenerbahçe Gelişim'i konuk edecek
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir GSK, sahasında Fenerbahçe Gelişim'i ...
Başkan Gültak, İŞKUR İL Müdürü Kutlu ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, İŞKUR İL Müdürü Kutlu ile buluştu
Atletizm Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor
YEREL HABERLER Atletizm Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor
Erdemli Belediyesi yılda 20 bin bitki üretiyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi yılda 20 bin bitki üretiyor
Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir GSK, Fenerbahçe maçı için hazır
Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin temizlik görevlisi, sokağı süpürürken bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi
YEREL HABERLER Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim ...
WOWSA, Barış Parkuru başvurusunu kabul etti
YEREL HABERLER WOWSA, Barış Parkuru başvurusunu kabul etti
Vali Su, Anamur’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, Anamur’da incelemelerde bulundu
6 ayrı suçtan aranan şahıs sokağa çıkma yasağında yakalandı
YEREL HABERLER 6 ayrı suçtan aranan şahıs sokağa çıkma yasağında ...
Yolcu taşımacıları belediyeden destek bekliyor
YEREL HABERLER Yolcu taşımacıları belediyeden destek bekliyor
"Can yoldaşına" kavuştu
YEREL HABERLER "Can yoldaşına" kavuştu
Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ökkeş Demir, Atletizm Milli Takım sporcularıyla buluştu
YEREL HABERLER Ökkeş Demir, Atletizm Milli Takım sporcularıyla ...
Kayıp keçiler, ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp keçiler, ormanlık alanda bulundu
Silifke'de 232 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke'de 232 litre kaçak içki ele geçirildi
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan ...
Mersin'de 232 litre satışa hazır sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 232 litre satışa hazır sahte içki ele ...
Kayıp keçiler ormanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp keçiler ormanda bulundu
Virajı alamayan tır devrildi, tonlarca mısır yola savruldu Mersin'de mısır yüklü tırın, viraja girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Virajı alamayan tır devrildi, tonlarca mısır yola ...
Yamanyılmaz: "2021 dijital dönüşüm ve ihracatta atılım yılı olacak"
YEREL HABERLER Yamanyılmaz: "2021 dijital dönüşüm ve ihracatta ...
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta yol çalışmalarına ...
"Okuyalım Dünyamız Zenginleşsin" projesinde kazananlar altınla ödüllendirildi
YEREL HABERLER "Okuyalım Dünyamız Zenginleşsin" projesinde ...
Başkan Seçer, TEKSİN’de vatandaşın çağrısını yanıtladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, TEKSİN’de vatandaşın çağrısını ...
Vali Su, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Vali Su, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde inceleme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X