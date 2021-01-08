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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ÇKA arasında iki protokol imzalandı Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve ÇKA Genel Sekreteri Ülger tarafından imzalanan protokollerle ‘Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesi’ hayata geçirilecek, ‘Akıllı Şehirler Eğitimi’ne teknik destek verilecek

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ÇKA arasında iki protokol imzalandı Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve ÇKA Genel Sekreteri Ülger tarafından imzalanan protokollerle ‘Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesi’ hayata geçirilecek, ‘Akıllı Şehirler Eğitimi’ne teknik destek verilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) arasında iki projenin protokolü imzalandı. ‘Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı ProgramıGastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesi Protokolü’ ile tarihi Gülnar Oteli restore edilerek, Mersin’in zengin gastronomi potansiyelinin açığa çıkarılması hedefleniyor. ‘Akıllı Şehirler Eğitimi” konusundaki teknik destek protokolü ile de akıllı şehir uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla personele eğitim verilmesi öngörülüyor.
İki projeye ilişkin protokol imza töreni Mersin Büyükşehir Belediyesinden gerçekleştirildi. Protokollere, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger imza attı.

“Mersin’e güzel bir mekan kazandıracağımızı düşünüyorum”
Başkan Seçer, ‘Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesi Protokolü’ne ilişkin yaptığı konuşmada, “Bu çalışmamız gastronomi konusunda Mersin’de geçmişi bize yansıtan, geleneklerimizin, göreneklerimizin, birikimlerimizin açığa çıkması açısından güzel bir çalışma olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Çukurova Kalkınma Ajansı olarak bu projenin yüzde 75’ini ajans olarak finanse ettiniz. Hibe olarak Mersin Büyükşehir Belediyesine katkı sağladınız. Biz de projenin kalan kısmını kendi kaynaklarımızdan karşılayacağız” dedi.
Projenin 2 yıllık bir çalışma olacağını belirten Seçer, “İlk yıl bölgedeki gastronomi konusundaki birikimleri araştıracağız, envanter çalışması yapacağız. Konakta bazı onarımlarımız, tadilatlarımız, düzenlemelerimiz olacak. İkinci yıldan sonra da artık uygulamayı başlatacağız. Hem atölyelerimiz olacak hem orada yöresel bazı özellikleri tanıtacağız. Diğer taraftan da ziyaretçilerimizin artık Gastronomi Konağımızı ziyaretini de sağlayacağız. Mersin’e güzel bir mekan kazandıracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“İki protokolün de belediyemize, Kalkınma Ajansımıza başarı getirmesini diliyorum”
‘Akıllı Şehirler Eğitimi’ konusundaki teknik destek protokolüne de değinen Seçer, “Şehircilik açısından önemli bir konsept de akıllı şehirler. Bu konuda da yaptığımız protokol ile personelimizin bu konudaki eğitimine Çukurova Kalkınma Ajansı olarak teknik destek sunacaksınız. Her iki protokolün de Mersinimize hayırlı, uğurlu olmasını, belediyemize, Kalkınma Ajansımıza başarılar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Mersin’den Mardin’e kadar giden bir koridor var. Başlangıcı burası”
ÇKA Genel Sekreteri Ülger ise hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Mersinimize faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah, hep beraber başarılı bir şekilde sonucunu görürüz. Bizim yaptığımız çalışmada gastronomi koridoru dediğimiz Mersin’den Mardin’e kadar giden bir koridor var. Başlangıcı burası. Dolayısıyla buranın yöresel ürünlerinin ortaya çıkarılması, onların gün yüzüne çıkarılıp tanıtılması ve yaşatılması çok önemli. Bu anlamda biz de bu projeyi önemli bir proje olarak görüyoruz. İnşallah bu koridorun başlangıç noktası olarak çok faydası olacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam edecek” dedi.

Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesiyle iç turizm geliştirilecek
Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesiyle Mersin’in zengin gastronomi potansiyeli açığa çıkarılacak. ÇKA Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı ProgramıGastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesinin 1 milyon 500 bin TL maliyetle hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.
Proje kapsamında, tarihi Gülnar Oteli restore edilerek, Mersin kültürünün atölyeler, videolar, uygulamalar gibi dinamik yöntemler kullanılarak sergilenmesi, bölgedeki gastronomi ve yöresel turizm ile sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi amaçlanıyor. Proje ile yerli turistler için yeni turizm destinasyonları oluşturulacak ve iç turizm geliştirilecek.

Kentin sahip olduğu zengin gastronomisi tanıtılacak
Konakta kurulacak atölyeler aracılığıyla ziyaretçilere farklı deneyimler sunulacak. Bu sayede Mersin’e gelen turistlerin ziyaret sürelerinin artırılması, Mersin’in akılda kalıcı hale getirilmesi, kentin kültür çeşitliliği, mutfağı, yöresel lezzetleri ve bunlar vasıtasıyla kentin sahip olduğu zengin gastronomisinin tanıtılması amaçlanıyor. Projenin ilk yılında, Mersin’in sahip olduğu gastronomik değerler araştırılacak, bölgenin reçeteleri çıkarılacak ve tarihi Gülnar Otelinin gerekli tadilatları yapılacak. İkinci yıl ise uygulamalar, gastronomi atölyesi ve restoran kurma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Büyükşehir’in akıllı şehir uygulamaları konusunda faaliyetleri güçlendirilecek
Akıllı Şehirler Eğitimi konusundaki teknik destek protokolü ile kentin akıllı belediye ve akıllı şehircilik sürecinin yönetiminde çok önemli bir yeri olan Mersin Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehir uygulamaları konusunda faaliyetlerini güçlendirebilmesi amaçlanıyor. Böylece yeni kaynaklar oluşturulması, verimli ve etkin hizmet sunulabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi personelinin teknik eğitimden faydalanması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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