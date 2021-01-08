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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, 26. Caddedeki ağaçları koruma altına aldı

İHA

Büyükşehir Belediyesi, 26. Caddedeki ağaçları koruma altına aldı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 26. Caddede yürütülen yol yenileme, özel gereksinimli bireylere uygun kaldırım, yağmur suyu hattı ve bisiklet yolu çalışmaları sırasında ağaçların zarar görmesine engel olmak için yer değiştirme çalışması yapıyor. Yerinden çıkarılan 60 jakaranda ve 9 kauçuk ağacı, çalışmalar bitince yeniden aynı yerlerine dikilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in dört bir yanında sürdürülen yol yapım bakım ve onarım çalışmaları sırasında hem doğanın hem de yeşilin korunmasına özen gösteriliyor. Ekipler, Forum Katlı Kavşağı çalışmalarında olduğu gibi 26.Caddede devam eden çalışmalarda da ağaçları koruyor.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 26. Caddede kapsamlı bir şekilde yürütülen yol yenileme, özel gereksinimli bireylere uygun kaldırım, yağmur suyu hattı ve bisiklet yolu çalışmaları tüm hızıyla sürerken, cadde üzerindeki ağaçlar da koruma altına alındı. Çalışmalar sırasında devreye giren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde üzerinde bulunan ağaçların çalışmalardan olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için yer değiştirme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, cadde üzerinde bulunan 60 adet jakaranda ve 9 adet kauçuk ağacını Büyükşehir Belediyesinin fidanlığına taşıyarak koruma altına aldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ağaçlar yeniden aynı yerlerine dikilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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