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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MIP tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon TEU barajını geçti

İHA

MIP tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon TEU barajını geçti

Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2020 yılında gerçekleştirdiği konteyner iş hacmiyle ülkedeki 2 milyon TEU barajını geçen ilk liman oldu. MIP, bu başarısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.
MIP, tarihi bir başarıya daha imza attı. Türkiye’de 2 milyon TEU barajını geçen ilk liman olan MIP, lider konumunu bir kez daha teyit etti.

“Bu başarı Türkiye için bir ilktir”
MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yaptığı açıklamada, “Bu başarı Türkiye için bir ilktir. Diğer birçok ülke gibi Türkiye de Covid 19 salgınından olumsuz yönde etkilenmiştir. MIP’nin bu krizde ilk önceliği çalışanlarının ve liman kullanıcılarının sağlık ve güvenliğini korumak olmuştur. Alınan birçok güvenlik önlemi sayesinde MIP, mümkün olan en iyi hizmeti sunmaya devam etmiştir. Türkiye’nin ve bölgenin özellikle yılın ikinci yarısında yükselen ihracat rakamları ve buna bağlı olarak artan hammadde ihtiyacının etkisi ile MIP hızla bir iyileşme dönemine girmiştir. Destekleri ve katkıları için tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Mersin Uluslararası Limanının, bölgenin ve ülkenin en önemli lojistik merkezi haline gelmesini çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm kamu, STK ve özel sektör temsilcilerinin profesyonelliği ve özverisi sağlamıştır. MIP olarak, başarımızın üzerine?yeni başarıları?inşa etmek ve MIP’nin?'Türkiye’nin lider limanı' konumunu korumak için yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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