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Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Mersin'de yankesicilik yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalan zanlı, parkta uyurken yakalandı, çaldığı telefonu da burada çaldırdığı ortaya çıktı Yankesicilik olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi

İHA

Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Mersin'de yankesicilik yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalan zanlı, parkta uyurken yakalandı, çaldığı telefonu da burada çaldırdığı ortaya çıktı Yankesicilik olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi

Mersin'de yankesicilik yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalan zanlı, parkta uyuduğu sırada yakalanırken, çaldığı telefonunu da burada çaldırdığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, polis merkezine başvuran bir kadın, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde, montunun cebindeki cep telefonunun, kendisine omuz atan bir erkek şahıs tarafından çalındığını belirterek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit eden polis, zanlıyı parkta uyurken yakaladı. Şüpheli İ.G., emniyetteki ifadesinde, çaldığı cep telefonunu yine parkta uyurken çaldırdığını söylediği öğrenildi.
Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı
Öte yandan, yankesicilik yöntemiyle gerçekleştirilen cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, çocuk arabasıyla caddede yürüyen kadını takip eden zanlı, bir fırsatını bulup kadına omuz atarak montunun cebindeki cep telefonunu aldı. Zanlı, omuz attığı için kadından özür dileyerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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