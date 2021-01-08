Toroslar’da ‘3 Ocak Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı’ düzenlendi

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında ‘3 Ocak Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı’ düzenledi.

Toroslar Belediyesinin her yıl düzenlediği 3 Ocak Zafer Yürüyüşü bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Belediye, kurtuluş coşkusunu gençlerle kutlamak için Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı düzenledi. 64 sporcunun katıldığı yarışma, Çağdaşkent Mahallesinde bulunan 68'liler Ormanında korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapıldı. Atletizm İl Temsilciliğinin işbirliğiyle organize edilen yarışmada, sporcular birlik ve beraberlik içinde koştu.

Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışına bir ampute sporcu da ilgi gösterdi. Mersin Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi ampute sporcu Hüseyin Ergün, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür etti. Ergün, "Gençleri spora teşvik ettiği ve böyle anlamlı bir yarışmada bizleri bir araya getirdiği için Atsız başkanımıza teşekkür ediyorum. Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışında yer aldığım için mutluyum" dedi.

Yarışmada birinciliği Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ikinciliği Tarsus Belediyesi Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Mersin Yüksel Spor Kulübü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri, Toroslar Belediyesi Başkanvekili Adnan Baş, Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz ve protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışmaya katılan tüm sporculara anı madalyası da verildi.

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