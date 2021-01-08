Mersin'de 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 şüpheli, 3 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Tarsus ilçesinde iki şahsın, ellerindeki ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri aradıklarını belirledi. Takibe aldıkları şüphelileri durduran ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir şahsın evinde yapılan aramada ise 12 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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