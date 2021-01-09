Kaldırımda duran çocuklara çarptı, "şekerim" var deyip serbest kaldı Mersin’de bir otomobilin, kaldırımda duran iki çocuğa çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi Çocuklardan biri hastanede yaşam mücadelesi verirken, aileler şoförün serbest bırakılmasına tepki gösterdi Baba Esad Akiz: "Çocuğum yoğun bakımda yatarken, o şahıs nasıl eve bırakılıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldırımda duran çocuklara çarptı, "şekerim" var deyip serbest kaldı Mersin’de bir otomobilin, kaldırımda duran iki çocuğa çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi Çocuklardan biri hastanede yaşam mücadelesi verirken, aileler şoförün serbest bırakılmasına tepki gösterdi Baba Esad Akiz: "Çocuğum yoğun bakımda yatarken, o şahıs nasıl eve bırakılıyor"

İHA

Kaldırımda duran çocuklara çarptı, "şekerim" var deyip serbest kaldı Mersin’de bir otomobilin, kaldırımda duran iki çocuğa çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi Çocuklardan biri hastanede yaşam mücadelesi verirken, aileler şoförün serbest bırakılmasına tepki gösterdi Baba Esad Akiz: "Çocuğum yoğun bakımda yatarken, o şahıs nasıl eve bırakılıyor"

Mersin’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda duran iki çocuğa çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan çocuklardan biri hastanede yaşam mücadelesi verirken, aileler şoförün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Gözyaşları içinde hastane önünde oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen baba Esad Akiz, "Çocuğum yoğun bakımda yatarken, o şahıs nasıl eve bırakılıyor. Bu resmen cinayete teşebbüstür" dedi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi’nde oturan Yunus Emre Akiz (15), arkadaşıyla 5 Ocak tarihinde bisikletleriyle gezmeye çıktı. Bir süre gezen arkadaşlar, daha sonra eve dönmek için 2. Çevre Yolu üzerinde kaldırımda karşıdan karşıya geçmek için bekledi. Bu sırada M.U.S. yönetimindeki 33 AFP 207 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen 2 çocuğa hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yunus Emre Akiz ağır yaralanırken, arkadaşı kolundan ve bacağından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklardan Yunus Emre Akiz yoğun bakıma alınırken, arkadaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Araç sürücüsü polisler tarafından gözaltına alınırken, ifadesinde şeker hastası olduğunu, kaza anında da şekerinin düştüğünü ve bayıldığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. Hastane önünde gözyaşları içinde dualar ederek çocuklarından iyi haber gelmesini bekleyen Akiz ailesi ise şoförün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"Benim oğlumun hiçbir suçu yok"
Oğlunun durumuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yunus Emre Akiz’in babası Esat Akiz, çocuğun yoğun bakımda yattığını ve durumunun kritik olduğunu söyledi. Çocuğunun kalbinin arada durduğunu söyleyen Akiz, “Sonra yine çalıştırıyorlar. Benim oğlum kolay, kolay evden çıkmaz. Zaten özellikle bu pandemiden sonra hiç evden çıkmazdı. O gün annesinden izin alıp, arkadaşıyla birlikte çıkmışlar. Benim oğlumun hiçbir suçu yok. Benim oğlum kaldırımın üstünde duruyor. Bu kaza değil. Lütfen devlet büyüklerimizden ricam buna bir önlem almalarını istiyorum. Yeter, analar babalar ağlamasın. İnşallah Allah’ım benim çocuğumu bana bağışlar. Bana dua edin, ben başka bir şey istemiyorum. Arkadaşının çok şükür durumu iyi. Allah onu ailesine bağışladı inşallah bizimkini de bağışlayacak. Şu anda eli ve bacağı kırılmış, evde yatıyor” dedi.

"Bu resmen cinayete teşebbüs"
Sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren acılı baba Akiz, “Burada biraz vicdan bekliyoruz. Çocuğum yoğun bakımda yatarken, o şahıs nasıl eve bırakılıyor. Bu nasıl bir vicdan. Hangi kanunda, anayasada bu yazıyor. Hangi vicdan buna izin verir. Şahıs resmen çocukların üzerine sürmüş. Görüntülerde her şey ortada. Bunu ne rapor kaldırır ne vicdan, hiçbir şey bunu kaldırmaz. Bu resmen cinayete teşebbüstür. Kurban olduğum Allah bizlere sabır versin. Allah acısını bize göstermesin. Herkes bize dua etsin” diye konuştu.

"Madem şeker hastalığın var neden araba sürüyorsun"
Amca Serhat Akiz ise yeğeninin arkadaşıyla gezmeden gelirken bu kazanın yaşandığını belirterek, “Kaldırımda duran çocuklara şoför hiç düşünmeden çarpıyor, parçalıyor. Kaza tutanaklarında da şeker hastası olduğunu söylüyor. Ancak raporlara baktığımızda şekerinin kendisini bayıltacak kadar olmadığı ortadadır. Madem şeker hastalığının var neden araba sürüyorsun. Bu nasıl bir zihniyet, bu nasıl bir adalet. Şu anda tutuksuz yargılanıyor. Tek beklentimiz, bunu yapanın yanına kar kalmasın. Bu şahıs cezasız kalmasın. Bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Biz 4 gündür hastanedeyiz, karşı taraftan ne arayan ne gelen var. İkinci günün sonunda babası bir kere arayıp, 'geçmiş olsun' dedi, yüzeysel bir şey gibi oldu. İnsan bir gelir. Kazadır olmuş, bizim elimizde değil. Bu kasten yapılan bir şey değil. Bunu bile yapmadılar” şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Öte yandan otomobilin çocuklara çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre kaldırımda duran 2 çocuğa, yolun orta şeridinde seyreden bir otomobil hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulurken, otomobilde petrolün direğine çarparak duruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor
Mersin'de 6 ilçeyi aydınlatacak kadar çöpten elektrik üretiliyor Mersin Büyükşehir Belediyesince, düzenli depolama tesislerinde günlük bin 750 ton evsel nitelikli katı atık bertaraf edilirken, saatte 7.5 MW elektrik üretiliyor
YEREL HABERLER Mersin'de 6 ilçeyi aydınlatacak kadar çöpten elektrik ...
Mezitli’de turunç koruluğu açıldı
YEREL HABERLER Mezitli’de turunç koruluğu açıldı
Toros Dağları'nda yürek ısıtan görüntüler Hediye edilen mont, bot ve oyuncaklar ile çocukların yüzleri güldü
YEREL HABERLER Toros Dağları'nda yürek ısıtan görüntüler Hediye ...
Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra etti
YEREL HABERLER Mersin itfaiyesi 2020 yılında 16 bin 987 görev icra ...
Yavru kedileri poşete koyup ölüme terk ettiler
YEREL HABERLER Yavru kedileri poşete koyup ölüme terk ettiler
Mersin’de dut ağacı Ocak ayında meyve verdi
YEREL HABERLER Mersin’de dut ağacı Ocak ayında meyve verdi
Mersin'de, hızar atölyesinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Mersin'de, hızar atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mersin'de hızar atölyesindeki yangın korkuttu Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de hızar atölyesindeki yangın korkuttu Yangın ...
Tarsus’tan İstanbul’a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum Tarsus Belediyesi’nin Gen Bankasında muhafaza edilen ata tohumları minik eller aracılığıyla toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Tarsus’tan İstanbul’a TUBİTAK projesi için 1 milyon ...
Alata sahili, sit alanı ilan edilerek kesin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Alata sahili, sit alanı ilan edilerek kesin koruma ...
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Nimet ve İhsan Tufan Parkı’nda kutlandı Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, geçmiş dönem MGC başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi vererek, Nimet, İhsan ve Tankut Tufan’ın gazetecilik için çok değerli isimler olduklarını söyledi
YEREL HABERLER 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Nimet ve İhsan Tufan ...
28 evden hırsızlık olayının şüphelisi parmak izinden yakalandı
YEREL HABERLER 28 evden hırsızlık olayının şüphelisi parmak izinden ...
Hayırsever iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak
YEREL HABERLER Hayırsever iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Mersin'deki mezarı boş kalmıyor Eski trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin mezarı, sevenleri ve meslektaşları tarafından sürekli ziyaret ediliyor
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Mersin'deki ...
Mersin'de 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Toroslar’da ‘3 Ocak Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı’ düzenlendi
YEREL HABERLER Toroslar’da ‘3 Ocak Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı’ ...
Gültak: “Mersin’de değişim ve yenilenme, kentsel dönüşüm ile mümkün”
YEREL HABERLER Gültak: “Mersin’de değişim ve yenilenme, kentsel ...
Emanet aldıkları demir kesme makinesi ile hırsızlık yaptılar
YEREL HABERLER Emanet aldıkları demir kesme makinesi ile hırsızlık ...
Başkan Tarhan: “Kadınlar yaşamak için Mezitli’yi tercih ediyor”
YEREL HABERLER Başkan Tarhan: “Kadınlar yaşamak için Mezitli’yi ...
Çarptığı kadının telefonunu çalıp özür dileyerek uzaklaştı, güvenlik kamerasından yakalandı
YEREL HABERLER Çarptığı kadının telefonunu çalıp özür dileyerek ...
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Mersin'de yankesicilik yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalan zanlı, parkta uyurken yakalandı, çaldığı telefonu da burada çaldırdığı ortaya çıktı Yankesicilik olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken ...
Kızına istismarda bulunan kişinin tutuklandığını öğrenen anne: Yüzüne tükürmek istiyorum
YEREL HABERLER Kızına istismarda bulunan kişinin tutuklandığını ...
Taciz zanlısı Mersin'de yakalandı Hatay'da 4 yıl önce 12 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiasıyla kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Taciz zanlısı Mersin'de yakalandı Hatay'da 4 yıl önce ...