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Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 bin liradan alıcı buluyor

DHA

Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 bin liradan alıcı buluyor


Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde arıların çiçeğin yaprak, sap ve öz sıvılarından topladıkları macun şeklinde olan ve bağışıklık sistemini güçlü tutan `propolis´in litresi 10 bin TL'den satılıyor. Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolis, son 10 yılda çok tüketilen arı ürünlerinin başında gelmeye başladı.Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yönelmeye başladı. Antibiyotik özelliğe sahip ve bağışıklık sistemini güçlü tutan propolis, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görmeye başladı. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Arıcılık Eğitmeni Zeynep Yıldız Mavi, "Her yıl temmuz ve ağustos aylarında Toros Dağları´nın 2000 rakımdan yükseklerde arı kovanlarından elde edilen propolisler, aralıkocakşubat aylarında bir dizi işlemlerden geçirilerek sıvılaştırılıyor. Sıvılaştırılan propolisin litresi şu anda 10 bin TL´den satılıyor. Son 10 yıl öncesine kadar bilinmeyen ve hatta atık diye arıcılar tarafından kullanılmayan propolis maddesi, şu anda vatandaşlar tarafından en çok tüketilen arı ürünleri arasında yerini aldı. Covid19 salgını nedeniyle propolise olan talep geçtiğimiz yıla oranla yüzde bin oranında arttı diyebiliriz" dedi.
PROPOLİS HAZIRLARKEN DİKKATLİ OLUNMALI
Propolislerin kovanların dezenfektanı olduğunu belirten Mavi, "Arının ürettiği yaklaşık 15 üründen biri olan propolise kovanların dezenfektanı da diyebiliriz. Arıların kovanlara ve tuzaklara yaptıkları propolislerin çok hijyenik bir ortamda kazıma yöntemi ile alınması gerekiyor. Propolisleri güneşte kuruttuktan sonra dünya standartları olan 30 gram propolise iki katı etil alkol veya zeytinyağı katılarak çözülür. Bu karışım yaklaşık 2025 gün boyunca sıvı haline gelene kadar çalkalanır ve hazır hale getirilir. Daha sonra sıvı halde olan propolisler, süzgeçten geçirilerek küçük şişelere aktarılıp, kullanıma hazırlanır. Propolisi hazırlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Karışıma yeteri kadar propolis konulması çok önemlidir" diye konuştu.
'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'
Mavi, "Son zamanlarda Covid19 salgın hastalığı nedeniyle insanların büyük talep gösterdiği propolis, bu yıl satış rekoru kırdı diyebiliriz. Propolisin insan vücuduna saymakla bitmeyen faydası var. En önemlileri; kanser, mide rahatsızlığı, ağız içi yaralar, diş eti rahatsızlıkları, mide rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığı ve hücre yenileme gibi büyük faydası olan bir madde. Onun için daha önceki yıllarda satmakta zorlandığımız propolis talebine bu yıl yetişemiyoruz. Sıvı halde litresi 10 bin liradan alıcı bulan propolis, günde insan kilosunun onda biri kadar damla şeklinde tüketilerek alınabilir" ifadesini kullandı.
PROPOLİS ÜRETİCİSİ MUTLU
Erdemli´de arıcılık ile uğraşan ve propolis satışı yapan Rukiye Yılmaz ise "Yaklaşık 2 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Daha önceleri bal satışı yapıyorduk ama bu yıl propolis üretimi de yapıyoruz ve gerçekten çok büyük talep var. Şu anda talebe yetişemiyoruz ve satışlarımızdan çok mutluyuz. Herkese şifa kaynağı olan propolisi tüketmeyi tavsiye ederim" dedi.- DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-01-10 09:23:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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