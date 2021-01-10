2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - GMG Kastamonuspor: 0

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı GMG Kastamonuspor’u 20 yendi.



Stat: Tarsus

Hakemler: Ömer Kocabey xx, Ali Kılıç xx, Oğuzhan Yazır xx

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Onur xx, Abdussamed xx (Mahsun dk. 90+2 ?), Nurullah xx (Aytaç dk. 90+2 ?), Alperen xx, Suat xxx, İbrahim xx, Ahmet xx, Asım xx (Cem dk. 90+2 ?), Sefa Durmuş xxx, Samet xx ((Ferhat dk. 83 ?) (Furkan dk. 89 ?))

GMG Kastamonuspor: Atakan xx, Oğuzhan xxx, Metincan xx, Sümer x ((Sefa Gebeşoğlu dk. 31 x) (Uğur dk. 67x)), Ömer xx (Kerem dk. 90+2 ?), Mert xx, Faruk xx, Hakkı xx, Özgür xx, Hakan xx, Eren Evin xx (Eren Moroğlu dk. 67 x)

Goller: Suat (dk. 42 ve 70) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: Sefa Durmuş, Mahsun (Tarsus İdman Yurdu), Ömer (GMG Kastamonuspor)

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