Tarsus İdman Yurdu - GMG Kastamonuspor: 2-0

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS MERSİN,(DHA)STAT: Tarsus Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Ali Kılıç (xx), Oğuzhan Yazır (xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Barış Türkmen (xx)- Onur (xx), Abdussamed (xx)(Dk. 90+2 Mahsun (?), Nurullah (xx)(Dk. 90+2 Aytaç (?), Alperen (xx), Suat (xxx), İbrahim (xx), Ahmet (xx), Asım (xx)(Dk. 90+2 Cem (?), Sefa Durmuş (xxx), Samet (xx)(Dk. 83 Ferhat (?)(Dk. 89 Furkan (?)

GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx)- Oğuzhan (xxx), Metincan (xx), Sümer (x)(Dk. 31 Sefa Gebeşoğlu (x)(Dk. 67 Uğur (x) , Ömer (xx)(Dk. 90+2 Kerem (?), Mert (xx), Faruk (xx), Hakkı (xx), Özgür (xx), Hakan (xx), Eren Evin (xx)(Dk. 67 Eren Moroğlu (x)

SARI KART: Sefa Durmuş, Mahsun (Tarsus İdman Yurdu) Ömer (GMG Kastamonuspor)

GOL: Dk. 42 ve Dk. 70 Suat (Tarsus İdman Yurdu)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta 15´inci haftanın erteleme karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu sahasında GMG Kastamonuspor´u 2 0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42 ve 70´inci dakikalarda Suat Kaya kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-01-10 15:50:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.