Tarsus İdman Yurdu - GMG Kastamonuspor: 2-0

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS MERSİN,(DHA)STAT: Tarsus Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Ali Kılıç (xx), Oğuzhan Yazır (xx)
TARSUS İDMAN YURDU: Barış Türkmen (xx)- Onur (xx), Abdussamed (xx)(Dk. 90+2 Mahsun (?), Nurullah (xx)(Dk. 90+2 Aytaç (?), Alperen (xx), Suat (xxx), İbrahim (xx), Ahmet (xx), Asım (xx)(Dk. 90+2 Cem (?), Sefa Durmuş (xxx), Samet (xx)(Dk. 83 Ferhat (?)(Dk. 89 Furkan (?)
GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx)- Oğuzhan (xxx), Metincan (xx), Sümer (x)(Dk. 31 Sefa Gebeşoğlu (x)(Dk. 67 Uğur (x) , Ömer (xx)(Dk. 90+2 Kerem (?), Mert (xx), Faruk (xx), Hakkı (xx), Özgür (xx), Hakan (xx), Eren Evin (xx)(Dk. 67 Eren Moroğlu (x)
SARI KART: Sefa Durmuş, Mahsun (Tarsus İdman Yurdu) Ömer (GMG Kastamonuspor)
GOL: Dk. 42 ve Dk. 70 Suat (Tarsus İdman Yurdu)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta 15´inci haftanın erteleme karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu sahasında GMG Kastamonuspor´u 2 0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42 ve 70´inci dakikalarda Suat Kaya kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-01-10 15:50:04
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