Bozdoğan: “Tarsus halkı için çalışıyorsunuz, benim için değil”

– Mersin’in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyenin stratejik birimlerinde görev yapan teknik personel, saha çalışanları ve birim müdürleriyle yaptığı toplantıda, “Burada yaptığınız her çalışma Tarsus için, Tarsus halkı için yapılan çalışmadır, Haluk Bozdoğan için yaptığınız çalışma değildir” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi. İşlerin ve projelerin hızlandırılması, aksayan yanların belirlenmesi ve sorunların giderilmesi amacıyla yapılan toplantıda Başkan Bozdoğan, her birim hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Bozdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, “2021 yılında kentin yorgunluğunu ortadan kaldıracak bir çalışma ortaya çıkarmamız gerekir. Tek bir hedefim var; verdiğim sözleri yerine getirmek ve Tarsus’u ekonomik ve sosyokültürel anlamda ayağa kaldırmak. Bunu ekip çalışması ile yapacağız. İş disiplinini ve meslek ahlakını çok önemserim. Gündemimiz işimiz, projelerimiz olmalı. Bir belediyede siyasal ve duygusal kutuplaşma önce o belediyeye zarar verir. Öyle bir kutuplaşmada biz zararlı çıkarız. Daha da kötüsü halk zararlı çıkar. Tarsus halkına böyle bir kötülük yapamayız. Elimizden gelen en iyi çalışmayı ortaya koymak zorundayız. Bunun siyaseti yok. Tarsus için çalışıyoruz. Burada yaptığınız her çalışma Tarsus için, Tarsus halkı için yapılan çalışmadır, Haluk Bozdoğan için yaptığınız çalışma değildir. Bütün belediye çalışanlarımızın en başta da amirlerin bu bilinç ve sorumlulukla çalışmasını istiyorum. Burada biri için olanaklı olanı herkes için olanaklı kılmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

