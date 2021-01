Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlığı çerçevesinde 3 ayda 41 toplantı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020 Eylül ayında başlattığı Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında 3 aylık süreçte 41 toplantı gerçekleştirdi. Kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar her geçen gün katlanarak artıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde kurum, kuruluş ve derneklerle yürütülen işbirliği her geçen gün artıyor. İnsan Hakları Kentleri Projesi kapsamında Raul Wallenberg Üniversitesi işbirliğiyle “Yerel Eşitlik Eylem Planı” çalışmalarına başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eşitlik ilkesini önce yerelde etkin kılmayı hedefliyor. Türkiye Belediyeler Birliği, Birleşmiş Milletler Kadın Destek Birimi, Mersin Barosu, üniversiteler, kamu kurumları, kadın dernekleri ve kadın platformunun da içerisinde olduğu 31 paydaşla 3 ayda gerçekleştirilen 41 toplantının yanı sıra kurum içi eğitimler de yapıldı.



Büyükşehir’den 231 kişiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verildi

Belediyede 21 daire başkanı, 21 şube müdürü, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında çalışan 88 personel ile belediyenin tüm birimlerinden 30 kadın koordinatör ile 71 birim personelinden oluşan toplam 231 kişiye ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi’ verildi.

Çalışmalar kapsamında Mersin’in her noktasında eğitim vermek üzere belediye kendi eğitici havuzunu oluşturuyor. İki uzman personel Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği ‘Hak Temelli İzleme Eğiticisi’ oldu. 8 uzman personel ise ‘İşlevsel Yetişkin Okur Yazarlık Eğitici Eğitimi’ne dahil olarak ‘Okur Yazar Eğiticisi’ oldu.

Anne Çocuk Eğitim Vakfıyla bir başka işbirliği dahilinde başlatılacak ‘Hayat Dolu Buluşmalar Programı’ kapsamında ise bu ay içinde 5 uzman personel eğiticilik için eğitim alacak. Anne Çocuk Eğitim Vakfıyla yapılan işbirliği çerçevesinde uygulanan Baba Destek Programıyla da 25 erkeğe eğitim verildi.

