2021 meyve ve sebze ihracatında fırsat yılı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 138 milyar dolarlık küresel yaş meyve sebze ticaretinde Türkiye’nin 2020 yılında yüzde 21 artışla 2,73 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığın belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021 meyve ve sebze ihracatında fırsat yılı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 138 milyar dolarlık küresel yaş meyve sebze ticaretinde Türkiye’nin 2020 yılında yüzde 21 artışla 2,73 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığın belirtti

İHA

2021 meyve ve sebze ihracatında fırsat yılı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 138 milyar dolarlık küresel yaş meyve sebze ticaretinde Türkiye’nin 2020 yılında yüzde 21 artışla 2,73 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığın belirtti

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2021’i Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan ettiğini anımsatıp, bu temanın dünya sebze üretiminde 4’üncü, meyve üretiminde 5’inci konumda olan Türkiye’nin ihracatta pazar çeşitliliğini artırması için önemli fırsatlar sunacağını belirtti. 138 milyar dolarlık küresel yaş meyve sebze ticaretinde Türkiye’nin 2020 yılında yüzde 21 artışla 2,73 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını, oluşan bu rakamın yüzde 65’inin 5 ülkeye gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Nejdat Sin, “Yaş meyve sebze ihracatımızda bazı ürünlere dönemsel kotalar uygulanması ve ithalat kısıtlamaları hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından risk yaratıyor. Önümüzdeki süreçte bu riskleri ortadan kaldırmak için alternatif pazarlara ve katma değerli üretime odaklanmalıyız” dedi.

“Kaliteli, güvenliği ve zengin ürün çeşitliliğimizi ön plana çıkaracağız”
2021 Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı’nda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) meyve ve sebzelerin beslenmeye, gıda çeşitliliğine ve sağlığa katkısı, toplum, ekonomi ve çevreye etkisi ve sürdürülebilir gelişime faydasını öne çıkaran başlıklarda farkındalığı artıracak kampanyalar düzenleyeceğini kaydeden Başkan Nejdat Sin, “Türkiye genelinde sektörün koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten, yaş meyve sebze ihracatında yüzde 44 oranında pay sahibi olan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan ülkemizi ön plana çıkaracak tanıtımlarda etkin rol oynayacağız. Dünya genelinde karşı karşıya olduğumuz pandemi krizinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmeyi teşvik edeceğiz.” diye konuştu.

“Tarladan tabağa gelinceye kadar ürünlerin yarısı israf ediliyor”
FAO’nun araştırmalarına göre tarladan tabağa gelinceye kadar yetiştirilen meyve ve sebzenin yüzde 50’sinin israf edildiğine, en büyük kayıpların gelişmekte olan ülkelerde yaşandığına dikkat çeken Nejdat Sin, iklim değişikliği, sıcaklık, ozon seviyeleri, su miktarı, tuzluluk oranlarındaki artışın sebze ve meyve üretimini doğrudan etkilediğini, zararlı ve hastalık yönetiminde gereğinden fazla kimyasal kullanımının da kalıntı sorunlarına neden olduğunu ve doğrudan ihracatı etkilediğini vurguladı.

“Alternatif pazarlara ulaşarak oyun kurucu rolümüzü güçlendirebiliriz”
Türkiye’nin 2020 yılında 4 milyon 344 bin ton ürünü ihracat ederek toplam 2 milyar 730 milyon dolar gelir sağladığını, miktarda yüzde 8, değerde yüzde 21 artış sağladığını belirten Başkan Sin, aynı dönemde bölge ihracatında ise yüzde 9 artışla 1 milyar 193 milyon dolarlık dış satım hacmine ulaştıklarını bildirdi. 52 milyar dolarlık tarımsal hasılası ile dünyanın 7’nci büyük tarım ekonomisine sahip Türkiye’nin yeni başarı hikayeleri yazması için ürünlerin sağlıklı, ucuz ve güvenilir olmasının yanında üretimin sürdürülebilir, verimli ve sürekli kılınmasını sağlayan politikaları güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Sin şunları söyledi:
“En fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkelere baktığımızda toplam ihracatımızın yüzde 65’ini 5 ülkeye gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. İlk sırada yüzde 35 pay ve 949 milyon dolar değer ile Rusya yer alıyor. Bu ülkeyi yüzde 9 pay ve 249,5 milyon dolar değer ile Almanya, yüzde 8 pay ve 206,1 milyon dolar değer ile Irak takip ediyor. Bu ülkelerin ardından Ukrayna ve Romanya geliyor. Ortaya çıkan tabloda pazar çeşitliliğinin sınırlı kalması, Rusya ve Irak’ta Türkiye’nin ihraç ettiği bazı ürünlere yönelik olası ithalat kısıtlamaları hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından büyük riskler yaratıyor. Jeopolitik gerginlikler ve korumacılık duvarlarının yükselmesi nedeniyle küresel ticaretin dengelerinin önümüzdeki dönemde de sıkça değişmesi öngörülüyor. Bundan dolayı alternatif pazarlara yönelmek ve katma değerli üretim yoluyla riskleri en alt seviyelere indirmek zorundayız. Bunu sağladığımızda küresel ticarette oyun kurucu rolümüzü güçlendirebiliriz.”

“Tüketici bilinci yükseliyor, taze meyve sebzeye talep artıyor”
Nejdat Sin, daha sonra şunları kaydetti:
“2021 yılı fırsatları açısından net olarak biliyoruz ki tüketicinin sağlıklı gıdaya erişim talebi artmaya devam edecektir. Tüketici bilincinin yükselmesiyle birlikte özellikle taze meyve ve sebze ile organik gıdalara talep artışı sürecektir. Özellikle pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen ve bilimsel bulgular çerçevesinde tavsiye edilen ürünler bundan sonraki süreçte de ilgi görecektir. Bu görüşler ışığında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak kaliteli ve güvenli üretimimizi sürdürülebilir şekilde devam ettirmek için sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte ortak aklı güçlendireceğiz. Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Türk üreticisinin alın teri ve emeğini küresel pazarlarda en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun çaba göstermeye devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası Mersin’de görev yapan ve polislerin 'can dostları' olan 4 narkotik dedektör köpeği, 2020 yılında da zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki 'Black', 'Brego', 'Mila' ve 'Anka' kimsenin göremediği ve koku alamadığı yerlerde hassas burunlarıyla uyuşturucu maddelerini bularak, polislerin eli, ayağı oluyor
YEREL HABERLER Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası Mersin’de ...
Kayıp 20 keçi ormanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp 20 keçi ormanda bulundu
Katlı otopark çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Katlı otopark çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlığı çerçevesinde 3 ayda 41 toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlığı çerçevesinde 3 ...
Mersin´de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
YEREL HABERLER Mersin´de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
Bozdoğan: “Tarsus halkı için çalışıyorsunuz, benim için değil”
YEREL HABERLER Bozdoğan: “Tarsus halkı için çalışıyorsunuz, benim ...
Mersin Valiliğinden gözaltı açıklaması
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden gözaltı açıklaması
Tarsus İdman Yurdu - GMG Kastamonuspor: 2-0
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - GMG Kastamonuspor: 2-0
2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - GMG Kastamonuspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - GMG Kastamonuspor: 0
Mersin Büyükşehir GSK, başarıdan başarıya koşuyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir GSK, başarıdan başarıya koşuyor
Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine ...
Tarlada üretip yanı başında satıyor
YEREL HABERLER Tarlada üretip yanı başında satıyor
Gülnar'a 27.5 kilometre içmesuyu hattı döşendi
YEREL HABERLER Gülnar'a 27.5 kilometre içmesuyu hattı döşendi
Atıklar Mersin Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Atıklar Mersin Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde ...
Toroslar Belediyesi kiracılarından 6 ay kira almayacak
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi kiracılarından 6 ay kira ...
Erdemli muzu artık coğrafi işaret tescilli Coğrafi işaret tescilli alan Erdemli muzunun tanınırlığının arttırılıp ürünün ulusal pazara taşınması hedefleniyor Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli muzunun diğer muz çeşitlerine göre şeker oranının çok düşük olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Erdemli muzu artık coğrafi işaret tescilli Coğrafi ...
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 bin liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Bağışıklık sistemini güçlendiren propolis, litresi 10 ...
Tarsus'ta 'yalancı bahar'a aldanan dut ağaçları, meyve verdi
YEREL HABERLER Tarsus'ta 'yalancı bahar'a aldanan dut ağaçları, ...
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen çocuklara çarptı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen ...
Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Vergi Dairesi Başkanı Baysal'dan 'Bir kitapta senden' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Vergi Dairesi Başkanı Baysal'dan 'Bir kitapta senden' ...
Kaldırımda duran çocuklara çarptı, "şekerim" var deyip serbest kaldı Mersin’de bir otomobilin, kaldırımda duran iki çocuğa çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi Çocuklardan biri hastanede yaşam mücadelesi verirken, aileler şoförün serbest bırakılmasına tepki gösterdi Baba Esad Akiz: "Çocuğum yoğun bakımda yatarken, o şahıs nasıl eve bırakılıyor"
YEREL HABERLER Kaldırımda duran çocuklara çarptı, "şekerim" var ...
Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor
Mersin'de 6 ilçeyi aydınlatacak kadar çöpten elektrik üretiliyor Mersin Büyükşehir Belediyesince, düzenli depolama tesislerinde günlük bin 750 ton evsel nitelikli katı atık bertaraf edilirken, saatte 7.5 MW elektrik üretiliyor
YEREL HABERLER Mersin'de 6 ilçeyi aydınlatacak kadar çöpten elektrik ...