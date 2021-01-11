Silifke´de uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Bahçederesi Mahallesi´nde 3 kişinin araç içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucuyu temin ettikleri torbacı diye tabir edilen sokak satıcısını da yakaladı. Şüphelilerle birlikte 110 gram 'uç' olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2021-01-11 12:28:25



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