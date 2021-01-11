Mersin'de okullarda bayrak töreni

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Mersin'de tüm okullarda saat 10.00'da bayrak töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Mersin'de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 10.00´da ders zili çaldı. Öğretmen ve okul personelinin katıldığı törenle İstiklal Marşı okundu, çevredeki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarından bayrak törenine destek verdi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2021-01-11 12:43:22



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