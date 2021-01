Mezitli Belediyesi Basın evi törenle açıldı Mezitli Belediyesinin, Mersin basınının kullanımı için hayata geçirdiği Basın Evi, düzenlenen törenle açıldı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde açılışı gerçekleştirilen Basın Evi, Mersinli gazetecilerin toplantı ve buluşmalarını gerçekleştirebilecekleri bir mekan olacak

– Mezitli Belediyesinin, Mersin basınının kullanımı için hayata geçirdiği Basın Evi, düzenlenen törenle açıldı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde açılışı gerçekleştirilen Basın Evi, Mersinli gazetecilerin toplantı ve buluşmalarını gerçekleştirebilecekleri bir mekan olacak.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Mezitli Deresi yanında yapılan Basın Evinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Toroslar Belediye Başkan Vekili Adnan Baş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MGC yönetimi ile gazeteciler katıldı.



“Gazeteci arkadaşlarımızın streslerini atabilecekleri bir mekan olacak”

Toplantı odası, dinlenme ve aktivite alanlarının bulunduğu tek katlı prefabrik bir yapıdan oluşan Basın Evinin açılışında konuşan MGC Başkanı Tepe, sabah Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü töreninin ardından güzel ve anlamlı bir açılış için yeniden bir arada olduklarını söyledi. Artık günlere bakmak ve güzel şeyler konuşmak gerektiğini belirten Tepe, “Bu projemizi Neşet başkanımıza ilettiğimizde böyle bir hayalimiz olduğunu söylemiştik. Neşet başkanımız da kendisinin de böyle bir projesi olduğunu ifade etmişti. Orada doğan sinerjiyle buralara kadar geldik. 24 Temmuz’da temelini hep beraber atmıştık. Bir anda bitiverdi” dedi.

Başkan Tarhan ve çalışma arkadaşlarına bu güzel binayı Mersin basınına kazandırdığı için teşekkür eden Tepe, “Her şey bir hayalle başlar. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın bütün stresini üzerinden atabileceği bir mekan olacak burası. Mesleğimiz çok zor, stresli, sorunlu bir meslek. Gazetecilerin biraz rahat olmaları, bu stresi bir yerde boşaltmaları lazım. İşte bu Basın Evi bize bunu sağlayacak. Burada arkadaşlarımız bütün siyasi düşüncelerinden çıkacaklar, güzel sohbetlerin, yapılacağı, dostane ilişkilerin kurulacağı, daha çok sosyalleşeceğimiz, fikir alışverişi yapabileceğimiz bir yer olacak. Pandemi sürecinde belki çok kullanılamayacak ama yarınlara umutla bakıyoruz. Bu vesileyle pandemide kaybettiğimiz basın emekçilerimizi ve sağlık çalışanlarını rahmetle minnetle şükranla anıyorum. Ne yazık ki pandemide 25 basın emekçimizi kaybettik” diye konuştu.



“Birlikteliği sağlayamazsak her 10 Ocak’ta sorunları tekrarlamış olacağız”

Başkan Tarhan ise konuşmasına çalışan ve çalışamayan tüm basın emekçilerinin Gazeteciler Gününü kutlayarak başladı. Özgür basının demokrasinin gereği olduğunu vurgulayan Tarhan, “Halkın gözü, dili, kulağı olmaya çalışan basın mensuplarına minnettarız. Bu mekanı, herkesin siyasi parti ayrımı yapılmaksızın aileleriyle birlikte sevgi içerisinde güzel saatler geçirmesi amacıyla hayata geçirdik. Açılışa farklı siyasi partilerden milletvekilleri, belediye başkanları ve yöneticilerimiz katıldı. Her şeyden önce bu birlikteliği sağlamamız gerekir. Yoksa biz istediğimiz kadar sorunları sıralayalım, eğer ülkemizde bu birlikteliği sağlayamazsak, ortak noktada buluşamazsak, demokrasiyi tam anlamıyla gerçekleştiremezsek hiçbir sorunun çözümü mümkün değil. Bu birlikteliği sağlayamazsak yıllardır olduğu gibi her 10 Ocak’ta bu sorunları tekrarlamış olacağız” ifadelerini kullandı.



“Bu bir başlangıç”

Belediye başkanları, milletvekilleri, gazeteciler olarak halkın güvenini sağlamanın çok önemli olduğunun altını çizen Tarhan, “Bu güveni sağlayabilirsek başarıya ulaşırız. Aynı şekilde işvereniyle işçisiyle birlikte aynı sorunları çözmeye çalışırsak başarılı oluruz. Mersin bu anlamda gerçekten çok şanslı. Farklı siyasi düşüncüleri bir araya getirebildiğimiz ve bu Basın Evi de buna vesile olduğu için mutluyum. Biliyoruz ki, çok güzel bir yapı değil bu. Ama ‘En iyi, iyinin düşmanıdır’ diye bir söz vardır. Bu bir başlangıçtır. Bizden sonra başkaları daha büyüğünü, daha iyisini yapar. Gültak başkanımız ‘basın merkezi’ yapacak. Belki diğer başkanlar farklı mekanlar yapacak ve böylece büyüyecektir” şeklinde konuştu.

40 yıldır Mersin’de olduğunu, bu süreçte Mersin basın camiasında görev yapan gazetecilerin çoğunu çok yakından tanıdığını belirten Tarhan, “Ne kadar güç koşullar altında gazetecilik yaptıklarını biliyorum. Yerel basının sorunlarının ne kadar güç olduğunu hepimiz biliyoruz. 40 yıldır Gazeteciler Cemiyeti iki kez lokal denemesi yaptı, ikisi de yıkıldı. Biz sürdürülebilir ve kalıcı olsun istiyoruz. O nedenle burası kalıcı bir yer oldu” dedi.

Son yıllarda pandemi ve farklı nedenlerle yaşamını yitiren gazetecileri de anarak rahmet dileyen Başkan Tarhan, “Bu mütevazı Basın Evini biz Mersin Gazeteciler Cemiyeti ve gazeteci arkadaşların ellerine teslim ediyoruz şu andan itibaren. Bizimle bir ilgisi yok, artık sorumluluk onlarda. İşletmeciliği, temizliği dahil her şeyden onlar sorumlu. Umarım, böyle güzel bir mekanda, dere kenarında, bisiklet yolu olan yerde çocuklarıyla eşleriyle güzel zaman geçirirler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, törene katılan protokol üyeleri kurdele keserek Basın Evinin açılışını yaptı.

