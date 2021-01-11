Toroslar Belediyesinden Bakan Selçuk’un çağrısına destek

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un İstiklal Marşı okunması çağrısına destek verdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Toroslar'da da haftanın ilk gününde sabah saat 10.00'da tek yürek, tek nefes olarak İstiklal Marşı okundu.

Bakan Selçuk'un sosyal medya üzerinden yayınladığı İstiklal Marşı okuma çağrısına, Toroslar Belediyesi de destek verdi. Toroslar Belediyesi, Bakan Selçuk'un; "Çocuklarımız İstiklal Marşımızı aylardır okullarda değil, EBA TV'de okuyorlar. Oysa biz her pazartesi ve cuma ‘tek nefes’ olurduk. Lütfen, yine devam edelim, yarın okullarımızda saat 10.00’da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?" şeklindeki çağrısına kayıtsız kalmayarak ana hizmet binası önünde ‘Bayrak Töreni’ düzenledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Toroslar'daki okullarda da bayrak töreni yapılırken, Toroslar Belediyesinin ana hizmet binası önünde toplanan belediye personeli de belediye başkan yardımcıları ile birlikte hep bir ağızdan tek nefes İstiklal Marşını okudu. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen törene, belediye personelinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden eşlik etti.

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